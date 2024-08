Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi: l'alleato DEFINITIVO in casa in PROMOZIONE su Amazon

Xiaomi riesce ad offrire sempre dei prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il robot aspirapolvere Vacuum S12 viene scontato del 15% e venduto a 169,90€.

Lava e aspira con il robot Xiaomi

Il robot aspirapolvere S12 di Xiaomi è un dispositivo avanzato dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°. Questa tecnologia consente al robot di identificare rapidamente l’ambiente domestico e creare una mappa accurata dell’abitazione.

Con una potenza di aspirazione di 4.000 PA, il motore senza spazzole del robot aspirapolvere rimuove polvere e capelli con facilità. Inoltre, il dispositivo è dotato di un serbatoio dell’acqua e di un pratico contenitore della polvere 2-in-1. Il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme, assicurando un’umidità costante senza bagnare il pavimento

Il Robot aspirapolvere S12 offre due percorsi di pulizia: a zig-zag e a Y. La pulizia a forma di S garantisce efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per rimuovere efficacemente le macchie sul pavimento.

Dotato di una batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh, il robot può pulire per un massimo di 130 minuti in modalità standard. Numerosi sensori permettono al robot di riconoscere ambienti complessi, riducendo efficacemente la probabilità di urtare ostacoli o bloccarsi. Per sfruttare al massimo le funzionalità del robot aspirapolvere, è possibile connettersi all’app Xiaomi Home.

Su Amazon, oggi, il robot aspirapolvere Xiaomi viene messo in offerta con sconto attivo del 15% e viene venduto a 169,90€. Approfittane adesso!

