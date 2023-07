Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti: un alleato in super sconto su Amazon

Se desideri un’alternativa innovativa e conveniente per la pulizia domestica, non puoi perdere l’offerta speciale su Amazon per il Dreame D10S Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti. Con uno sconto del 17%, puoi acquistare questo robot multifunzione a soli 399,00€. Approfitta di questa occasione per goderti una pulizia impeccabile senza sforzo!

Il Dreame D10S Plus è progettato per semplificare la pulizia della tua casa in modo efficiente e preciso. Non perdere l’opportunità di goderti una pulizia impeccabile senza dover dedicare tempo e sforzo manuali!

Ecco le specifiche più importanti che rendono questo robot un’opzione eccezionale per la pulizia:

Doppia funzione: aspirapolvere e lavapavimenti: Il Dreame D10S Plus è in grado di aspirare lo sporco e il polveri da pavimenti e tappeti, oltre a offrire la funzione di lavaggio dei pavimenti. Puoi godere di una pulizia completa senza dover utilizzare dispositivi separati. Potente aspirazione: Dotato di un motore potente, questo robot aspirapolvere offre una potenza di aspirazione di 3.000 Pa, che ti consente di rimuovere efficacemente polvere, peli di animali e altri detriti da ogni angolo della tua casa. Intelligenza artificiale avanzata: Il Dreame D10S Plus utilizza sensori avanzati e algoritmi intelligenti per mappare l’ambiente circostante, evitare ostacoli e pianificare un percorso di pulizia ottimale. Controllo tramite app: Puoi controllare il robot aspirapolvere e lavapavimenti tramite un’app dedicata sul tuo smartphone, consentendoti di pianificare la pulizia, impostare le modalità e monitorare lo stato di pulizia anche quando sei lontano da casa. Serbatoio dell’acqua estraibile: Il serbatoio dell’acqua estraibile con una capacità di 270 ml ti consente di lavare i pavimenti in modo efficiente senza dover riempire frequentemente il serbatoio. Durata della batteria: La batteria ad alta capacità da 5.200 mAh garantisce una lunga durata, consentendo al robot di coprire grandi superfici prima di dover tornare alla base per la ricarica.

Il Dreame D10S Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è l’investimento perfetto per semplificare e migliorare la pulizia della tua casa. Con uno sconto del 17% su Amazon, puoi acquistare questo potente robot multifunzione a soli 399,00€.

