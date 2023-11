Robot aspirapolvere al Black Friday 2023: OFFERTE imperdibili

Il Black Friday 2023 su Amazon è l’occasione ideale per modernizzare la pulizia della tua casa con la tecnologia più avanzata! Dal 17 al 27 novembre, una selezione esclusiva di robot aspirapolvere sarà disponibile a prezzi straordinariamente scontati. Scopri le offerte su modelli all’avanguardia come LEFANT N3, Eyeedi vac 2 pro, yeedi vac Max e ECOVACS DEEBOT T9AIVI. Non perdere l’opportunità di portare la pulizia della tua casa al livello successivo!

Robot aspirapolvere in super sconto Black Friday: approfittane su Amazon

LEFANT N3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Il LEFANT N3 è una meraviglia tecnologica che ti stupirà con la sua efficienza. Dotato di un sensore laser d-ToF e una potente aspirazione di 4000pa, questo robot non solo aspira ma anche lava i pavimenti. Con un’autonomia incredibile di 200 minuti e la possibilità di impostare barriere virtuali, offre una pulizia personalizzabile e approfondita. Gestiscilo comodamente attraverso Alexa o l’APP. Ora disponibile a 299,99€, scontato del 50%.

yeedi vac 2 pro, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Lo yeedi vac 2 pro si distingue per il suo lavaggio oscillante unico e la potente aspirazione di 3000Pa. Capace di rilevare ostacoli in 3D, assicura una pulizia efficace senza intoppi. Con un’autonomia di 240 minuti e mappatura intelligente, è l’ideale anche per chi ha animali domestici. Offerto a soli 249,99€, scontato del 50%.

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Il yeedi vac Max combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo efficiente. Con una forza di aspirazione di 3000Pa e un’autonomia di 200 minuti, questo modello garantisce una pulizia approfondita su tutte le superfici. Dotato di barriere virtuali e funzioni personalizzabili, è perfetto per mantenere la tua casa impeccabile. Acquistalo a 159,99€, con uno sconto del 47%.

ECOVACS Robot Aspirapolvere DEEBOT T9AIVI Infine, l’ECOVACS DEEBOT T9AIVI rappresenta il top di gamma con una potenza di 3000Pa e la tecnologia OZMO PRO 3.0. Con una batteria da 5200 mAh che garantisce fino a 200 minuti di pulizia e la capacità di eludere gli ostacoli in 3D, è l’alleato perfetto per chi possiede tappeti. Disponibile a 359,00€, rappresenta un’occasione imperdibile.

Queste offerte rappresentano una chance unica per rendere la tua casa più pulita e smart. Visita Amazon per approfittare di questi eccezionali sconti prima che scadano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.