Robot 2-in-1 Lefant a MENO DI META' PREZZO: l'affare del giorno è QUI!

Basta spezzarsi la schiena per pulire casa e far splendere i tuoi pavimenti! Da adesso in poi potrai delegare le pulizie domestiche al Robot aspirapolvere lavapavimenti mini LEFANT, oggi disponibile su Amazon a soli 115 euro con uno sconto pazzesco del 52%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo super potente a meno di metà prezzo, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo direttamente a casa domani stesso. Non aspettae oltre, la promozione sta per scadere!

Tutte le funzionalità del Robot aspirapolvere lavapavimenti mini LEFANT

È arrivato il momento giusto per rivoluzionare le pulizie domestiche con il Robot aspirapolvere lavapavimenti mini LEFANT, oggi in promozione assurda su Amazon.

Rispetto al metodo di rilevamento ostacoli fisico dei robot aspirapolvere tradizionali, la sua funzioanlità Free Move è aggiornato alla tecnologia di rilevamento elettronico 6D, con 11 sensori elettronici con maggiore sensibilità all’anteriore. In questo modo il robot è in grado di rilevare anche il minimo ostacolo assicurando una pulizia efficace e super precisa.

Questo modello è dotato di un ugello brushless avanzato, con due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2200 pa: i capelli e la polvere verranno aspirati direttamente nella grande scatola della polvere da 500 ml, che è molto comoda ed efficiente.

Oltre alla funzione di aspirapolvere, è possibile sfruttare ancche quella di lavapavimenti: basterà installare il panno incluso nella confezione per rimuovere le piccole macchie su tutte le superfici rendendo il pavimento più pulito e splendente.

Per finire, il mini robu si caratterizza per un’autonomia elevatissima essendo dotato di batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh: il tempo di pulizia di una carica completa può raggiungere i 100 minuti così da coprire i pavimenti di tutta casa senza preoccupazioni.

