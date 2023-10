Rivoluziona la PULIZIA DI CASA con il Robot 2-in-1 in OFFERTA SPECIALE

Hai mai sognato di avere un aiutante per le pulizie domestiche? Oggi, quel sogno diventa realtà grazie all’offerta speciale su Amazon. Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Proscenic Floobot X1 è ora disponibile a soli 399€, con uno sconto del 13%!

Questa è un’opportunità unica per trasformare radicalmente la tua routine di pulizia e liberarti dal fastidio di aspirapolvere e lavare il pavimento manualmente. Non perdere questa occasione, perché l’offerta è limitata nel tempo!

Proscenic Floobot X1: tutte le funzionalità del Robot 2-in-1

Il Proscenic Floobot X1 è un dispositivo eccezionale dotato di caratteristiche all’avanguardia che lo rendono il tuo compagno ideale per la pulizia domestica.

Ecco alcune delle specifiche più rilevanti:

Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1: Questo robot non solo aspira lo sporco ma può anche lavare e lucidare il pavimento, garantendo una pulizia completa.

Questo robot non solo aspira lo sporco ma può anche lavare e lucidare il pavimento, garantendo una pulizia completa. Sistema di Navigazione Intelligente: Grazie alla tecnologia LDS Lidar, il Floobot X1 mappa la tua casa in modo preciso, evitando ostacoli e pulendo in modo efficiente.

Grazie alla tecnologia LDS Lidar, il Floobot X1 mappa la tua casa in modo preciso, evitando ostacoli e pulendo in modo efficiente. Applicazione Mobile: Puoi controllare e pianificare le pulizie direttamente dal tuo smartphone tramite l’app Proscenic, che offre anche aggiornamenti firmware per migliorare le prestazioni.

Puoi controllare e pianificare le pulizie direttamente dal tuo smartphone tramite l’app Proscenic, che offre anche aggiornamenti firmware per migliorare le prestazioni. Serbatoio dell’Acqua di Grandi Dimensioni: Con un serbatoio dell’acqua da 550 ml, può coprire grandi superfici senza bisogno di continue ricariche.

Con un serbatoio dell’acqua da 550 ml, può coprire grandi superfici senza bisogno di continue ricariche. Potenza di Aspirazione Potente: Il Floobot X1 offre una potente aspirazione da 4000 Pa, in grado di affrontare polvere, capelli e detriti in profondità.

Il Floobot X1 offre una potente aspirazione da 4000 Pa, in grado di affrontare polvere, capelli e detriti in profondità. Lunga Durata della Batteria: La batteria ad alta capacità consente al robot di pulire fino a 180 minuti con una singola carica.

Il Proscenic Floobot X1 è un vero e proprio alleato per la pulizia domestica, capace di risparmiarti tempo prezioso e garantire una casa pulita e ordinata in modo continuo. Non perdere l’opportunità di portare questo innovativo robot a casa tua con uno sconto del 13% offerto da Amazon, quindi a soli 399 euro. Rivoluziona la tua routine di pulizia e goditi una casa sempre impeccabile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.