Rivivi i Tuoi Ricordi con il Mobile Film Scanner a Soli 15,99€!

Hai mai desiderato rivivere i momenti speciali catturati nelle vecchie diapositive e negativi? Ora puoi, grazie al Mobile Film Scanner, disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 15,99€, con uno sconto del 9%. Questo dispositivo innovativo ti permette di digitalizzare facilmente le tue pellicole a colori da 35mm, utilizzando il tuo smartphone.

Il Mobile Film Scanner di eyesen è una soluzione semplice ed efficace per conservare i tuoi ricordi preziosi in formato digitale. Con il suo design pieghevole e compatto, puoi portarlo ovunque con te, trasformandolo in un compagno di viaggio ideale per chi ama la fotografia. È così piccolo che può essere ripiegato in una scatola e messo nello zaino senza occupare spazio.

Utilizzare il Mobile Film Scanner è estremamente facile. Tutto ciò che devi fare è inserire la diapositiva o il negativo nel mini proiettore, accendere l’interruttore della luce LED, posizionare l’obiettivo del tuo smartphone sul foro e seguire i passaggi sullo schermo. Grazie all’app gratuita di Rybozen, puoi catturare, raccogliere, ruotare e filtrare le tue immagini, regolare il colore e il contrasto e condividerle sui social media.

Questo scanner negativo offre il modo più semplice e conveniente per scansionare le vecchie pellicole direttamente sul tuo smartphone. Non sono necessarie operazioni complicate o costi elevati. Inoltre, la retroilluminazione a LED integrata garantisce una qualità di immagine ottimale, permettendoti di catturare ogni dettaglio delle tue vecchie pellicole.

In conclusione, il Mobile Film Scanner è un’ottima scelta per chi cerca un modo semplice e accessibile per digitalizzare diapositive e negativi. A un prezzo così vantaggioso, è un’opportunità da non perdere per chiunque voglia preservare e condividere i propri ricordi.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e inizia a digitalizzare le tue pellicole a colori da 35mm oggi stesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.