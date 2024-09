Ritorno a scuola: il Lenovo IdeaPad Slim 3 viene maxi scontato su Amazon

Lenovo è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, il Lenovo IdeaPad Slim 3 viene scontato del 17% per un costo totale e finale di 579€.

Maxi offerta sull’IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook progettato per offrire un mix perfetto di leggerezza e prestazioni. Con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, questo dispositivo si distingue in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

L’esperienza multimediale è notevole grazie al suo schermo Full HD da 15 pollici, che garantisce immagini nitide e vivaci. Inoltre, il supporto per Dolby Audio arricchisce l’ascolto, permettendo di godere di film e musica con una qualità del suono eccezionale.

Una delle caratteristiche più apprezzabili dell’IdeaPad Slim 3 è la batteria di lunga durata, che assicura prestazioni continuative. Grazie alla tecnologia RapidCharge, è possibile ottenere un’autonomia di due ore con soli 15 minuti di ricarica, perfetta per chi ha poco tempo e ha bisogno di una rapida soluzione.

Inoltre, il notebook è dotato di un lettore di impronte digitali 2-in-1, integrato nel pulsante di accensione, che consente un accesso rapido e sicuro. Per la privacy, la webcam incorporata è munita di un otturatore, offrendo ulteriore protezione contro l’uso non autorizzato.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super offerta con la promozione “Ritorno a scuola”: il laptop Lenovo, l’IdeaPad Slim 3 viene messo in sconto del 17% e viene venduto a 579€ andando così a risparmiare ben 120€.

