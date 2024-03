RISPARMIA sull'iPhone 15 Pro Max con il CODICE SCONTO disponibile su eBay

L’iPhone 15 Pro Max è un dispositivo di ultima generazione caratterizzato da un design robusto e leggero, forgiato nel titanio. Con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, offre una resistenza superiore rispetto a qualsiasi altro vetro per smartphone. Inoltre, è a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il suo display Super Retina XDR da 6,7″, dotato di ProMotion, offre un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche al top. La tecnologia Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on assicura che la schermata di blocco sia sempre visibile senza doverla toccare.

Al suo interno, l’iPhone 15 Pro Max è alimentato dal rivoluzionario chip A17 Pro, con una GPU di classe Pro per esperienze di gioco incredibilmente immersive e dettagliate. Il dispositivo vanta un potente sistema di fotocamere Pro, con sette obiettivi professionali. La fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 5x permettono di ottenere scatti nitidissimi anche da lontano.

Con il tasto Azione personalizzabile, puoi attivare al volo la tua funzione preferita con un semplice tocco. Le connessioni come il connettore USB-C e il Wi-Fi 6E, assicurano un’esperienza di caricamento e trasferimento dati ultrarapida. Infine, l’iPhone 15 Pro Max è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, come il SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti.

