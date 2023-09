Risparmia PIU' DI 120 EURO sul Robot 2-in-1 Philips: offerta LIMITATISSIMA

Avete mai sognato di tornare a casa e trovare pavimenti scintillanti senza dover muovere un dito? Beh, il futuro è arrivato e non potrebbe essere più allettante! Presentiamo il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun. Un gioiello tecnologico che promette di semplificare la vostra routine quotidiana di pulizia. E se vi dicessimo che ora potete averlo a un prezzo che taglia letteralmente il respiro? È disponibile su Amazon a soli 299,99€, con un incredibile sconto del 22% e un ulteriore coupon di 30€!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni quindi approfittane subito!

Tutte le funzionalità del Robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun

Ma perché l’HomeRun di Philips sta ricevendo così tante lodi? Per iniziare, è equipaggiato con sistemi avanzati di mappatura e navigazione che gli permettono di muoversi in modo autonomo in ogni angolo della vostra abitazione. Dimenticatevi di quei robot aspirapolvere che si bloccano o si perdono. L’HomeRun sa esattamente dove si trova e dove deve andare.

La sua capacità di aspirare e lavare i pavimenti simultaneamente lo rende un alleato ideale per chi cerca una soluzione 2-in-1. Con i suoi sistemi di filtrazione d’avanguardia, cattura polvere, sporco e allergeni, regalando un’aria più pura e un ambiente più sano. Inoltre, grazie ai suoi sensori intelligenti, evita ostacoli e differenzia le superfici, garantendo sempre la pulizia ottimale per ogni tipo di pavimento.

Ma non finisce qui. L’HomeRun è estremamente silenzioso, permettendovi di rilassarvi o lavorare mentre lui fa il duro lavoro. E con la sua app dedicata, potete programmare le pulizie, impostare zone no-go e persino controllare in tempo reale la pulizia del vostro spazio.

Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun non è solo un gadget tecnologico, ma un vero e proprio cambiamento nel modo in cui percepiamo la pulizia della casa. È efficiente, intelligente e ora, grazie a questa offerta, estremamente conveniente. Oggi su Amazon potrai acquistarlo a soli 299 euro grazie ad uno sconto del 22%. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

