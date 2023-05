RISPARMIA 150 EURO sull'altoparlante portatile dei tuoi sogni: solo per OGGI

Ecco finalmente un altoparlante portatile Bluetooth di alta qualità ad un prezzo imbattibile! L’offerta limitata di Amazon per il Sony SRS-XG300 è l’occasione perfetta per te. Con uno sconto del 51% sul prezzo, potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione ad un costo bassissimo

Il prezzo già scontato è di soli 146,06€ quindi potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Non perdere questa opportunità di acquistare un altoparlante portatile di alta qualità ad un prezzo accessibile. La promozione sta per terminare e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittatene il prima possibile!

Sony SRS-XG300: l’altoparlante portatile dei tuoi sogni

Questo altoparlante portatile Sony è dotato di molte specifiche tecniche avanzate che lo rendono una scelta eccellente per chi cerca la migliore esperienza audio portatile. La tecnologia Bluetooth consente di connettere facilmente il tuo dispositivo mobile, come smartphone o tablet, per riprodurre la tua musicapreferita. Inoltre, la tecnologia Extra Bass garantisce una riproduzione audio potente e di alta qualità, con bassi profondi e intensi.

Il Sony SRS-XG300 è anche dotato di una batteria integrata che fornisce fino a 30 ore di riproduzione continua, senza dover preoccuparsi della ricarica. In aggiunta, la sua robusta costruzione lo rende resistente e durevole, perfetto per l’uso all’aperto o in viaggio.

Questo altoparlante portatile è dotato in più di una funzione di accoppiamento wireless, che consente di connettere due altoparlanti Sony SRS-XG300 per una riproduzione stereo completa. Inoltre, la sua impermeabilità IPX4 lo rende resistente agli schizzi d’acqua, perfetto per l’utilizzo in piscina o in spiaggia.

In conclusione, l’offerta di Amazon per il Sony SRS-XG300 è un’opportunità da non perdere per tutti coloro che cercano un altoparlante portatile di alta qualità ad un prezzo accessibile. Ad oggi è disponibile a soli 146 euro grazie ad uno sconto del51%. Coglia l’offerta a volo!

