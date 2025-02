Risparmia in bolletta con il Controllo Climatizzazione smart Tado: oggi a quasi metà prezzo

Per rendere più smart il riscaldamento di casa risparmiando di molto in bolletta, non puoi farti scappare questo dispositivo di Controllo Climatizzazione Intelligente con Supporto Tado! Oggi è disponibile su Amazon a soli 59 euro con un super sconto del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, l’offerta è in scadenza e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Controllo Climatizzazione Intelligente con Supporto Tado: modalità di utilizzo

Il dispositivo di Controllo Climatizzazione Intelligente con Supporto Tado permette di controllare il tuo condizionatore o la pompa aria ovunque ti trovi mediante l’applicazione adibita, oltre a trasformarli in apparecchi per la casa intelligente.

Questo gadget è affidabile e facilissimo da usare tramite app ma anche con gli apparecchi di smart home, come Amazon Alexa, Siri e Google Home. Le funzioni a disposizione nell’app sono davvero tante ed utilissime: il controllo intelligente della temperatura via smartphone, il rilevamento delle finestre aperte senza applicazione di sensori addizionali, la pianificazione intelligente, le informazioni sul risparmio energetico e tanto altro ancora.

In più, invece di accendere o spegnere l’aria condizionata indipendentemente da dove ti trovi, la funzione di geolocalizzazione Tado ti consente di pianificare la temperatura in tua assenza e se rinfrescare o riscaldare la casa prima del tuo ritorno.

Per finire, la modalità di installazione è davvero semplice; basterà collegare il dispositvo a Internet e aprire l’app che ti guiderà passo per passo nell’operazione.

Oggi il dispositivo di Controllo Climatizzazione Intelligente con Supporto Tado è disponibile su Amazon a soli 59 euro con un super sconto del 48%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’offerta è in scadenza e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.