RISPARMIA 521€ su Samsung Galaxy S23 Ultra: sconto folle su eBay

Hai mai sognato di avere tra le mani l’ultimo modello di smartphone Samsung, ma il prezzo ti ha sempre fermato? Questa potrebbe essere la tua occasione d’oro! Il Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G è ora disponibile su eBay a soli €958,90, con uno sconto straordinario del 35% sul prezzo originale. Sì, hai letto bene, stiamo parlando di un risparmio di ben €521,09!

Samsung Galaxy S23 Ultra in sconto eBay a soli 958,90€: risparmia 521,09€

Ma cosa rende questo smartphone così speciale? Ecco alcune delle sue caratteristiche tecniche più impressionanti:

Display da 6,8” : Una dimensione perfetta per godersi video, giochi e qualsiasi contenuto multimediale con una qualità cristallina.

: Una dimensione perfetta per godersi video, giochi e qualsiasi contenuto multimediale con una qualità cristallina. Memoria RAM da 8 GB e 256 GB di storage : Spazio e velocità non saranno mai un problema. Puoi conservare tutti i tuoi ricordi, app e file senza preoccuparti di rimanere senza spazio.

: Spazio e velocità non saranno mai un problema. Puoi conservare tutti i tuoi ricordi, app e file senza preoccuparti di rimanere senza spazio. FOTOCAMERA PROFESSIONALE: Con una risoluzione di 200 MP + 12 MP + 10 MP, le tue foto e i tuoi video avranno una qualità ineguagliabile.

Connettività 5G : Naviga, scarica e condividi alla velocità della luce grazie alla connettività di ultima generazione.

: Naviga, scarica e condividi alla velocità della luce grazie alla connettività di ultima generazione. Batteria a capacità elevata (5000 mAh o più): Dimentica di dover ricaricare il telefono ogni poche ore. Con una sola carica, il tuo Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G ti accompagnerà per tutta la giornata e anche di più!

Se stai cercando un dispositivo all’avanguardia, potente e con una fotocamera di alta qualità, il Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G è ciò che fa per te. E con questa offerta imperdibile su eBay, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa opportunità! Clicca sul link, aggiungi il prodotto al carrello e goditi il tuo nuovo smartphone a un prezzo imbattibile. Ricorda, le offerte come questa non durano per sempre. Affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.