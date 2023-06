RISPARMIA 50€ per la friggitrice ad aria Electrolux su eBay: solo per oggi!

Se sei un appassionato di cucina e desideri gustare piatti croccanti e deliziosi senza l’uso eccessivo di olio, allora la friggitrice ad aria Electrolux è ciò di cui hai bisogno. E adesso puoi acquistarla a un prezzo incredibile su eBay: solo 69,99€ con uno sconto imperdibile del 42%. Non perdere questa occasione e inizia a preparare i tuoi piatti preferiti in modo più sano e leggero.

La friggitrice ad aria Electrolux utilizza la tecnologia avanzata ad aria calda per friggere i tuoi cibi preferiti senza l’aggiunta di olio o grassi. Questo significa che puoi goderti crocchette, patatine fritte, ali di pollo e molti altri piatti senza sentirsi in colpa per l’assunzione di calorie in eccesso. Inoltre, grazie al controllo della temperatura regolabile, puoi ottenere la croccantezza desiderata per ogni alimento. Le specifiche tecniche di questa friggitrice ad aria Electrolux sono impressionanti. La capacità del cestello è di 3,2 litri, il che ti consente di preparare porzioni generose per tutta la famiglia. Inoltre, la potenza di 1400 Watt assicura un riscaldamento rapido e uniforme per risultati ottimali. La friggitrice è dotata anche di un timer integrato che ti permette di impostare il tempo di cottura desiderato e ricevere un avviso quando il piatto è pronto.

Oltre alle specifiche tecniche di alto livello, la friggitrice ad aria Electrolux offre anche praticità e facilità d’uso. È dotata di un pannello di controllo intuitivo che ti permette di selezionare facilmente la temperatura e il tempo di cottura desiderati. Inoltre, il cestello e il vassoio raccogli-gocce sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

Non perdere l’opportunità di goderti piatti croccanti e gustosi con la friggitrice ad aria Electrolux. Acquista subito su eBay al prezzo speciale di soli 69,99€ e risparmia il 42%. Clicca sul link qui sotto per approfittare dell’offerta e portare a casa questo pratico e versatile elettrodomestico da cucina:

