RISPARMIA 501€ sul Motorola razr 40 Ultra: lo smartphone pieghevole DEFINITIVO

Il Motorola Razr 40 Ultra rappresenta una rivoluzione del classico smartphone Motorola, caratterizzato da un design sofisticato e funzionalità avanzate. Dotato di un display esterno full screen da 3.6″ pOLED con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, consente di svolgere molte azioni quotidiane anche a telefono chiuso, come scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video e ottenere indicazioni stradali.

All’interno, il Razr 40 Ultra vanta un display flessibile FHD+ pOLED da 6.9″ con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, brevettato con tecnologia Tear-Drop per una piegatura senza soluzione di continuità. Le dual camera da 12+13 MP e la selfie cam da 32 MP offrono scatti nitidi in qualsiasi condizione, con la tecnologia FlexView che consente al telefono di regolarsi a diverse angolazioni per sfruttare al massimo le fotocamere.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il Motorola Razr 40 Ultra garantisce una connessione ultrarapida 5G, consentendo di scaricare contenuti e guardare video in streaming senza tempi di attesa. La memoria RAM da 8 GB e l’ampia memoria interna da 256 GB consentono di salvare facilmente tutti i contenuti preferiti.

La batteria da 3500 mAh con ricarica rapida TurboPower 33W assicura un’intera giornata di autonomia, con la possibilità di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica. Infine, il sistema operativo Android 13.0 garantisce un’esperienza fluida e efficiente, completando così il pacchetto di prestazioni avanzate offerto dal Motorola Razr 40 Ultra.