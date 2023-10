RISPARMIA 440€ sul Samsung Galaxy Z Fold5 a 1.559€

Sei alla ricerca del prossimo smartphone che rivoluzionerà la tua esperienza quotidiana? Amazon ha appena messo in offerta il Samsung Galaxy Z Fold5 a soli 1.559,00€, con uno sconto di 300€ utilizzando il codice promozionale TRADEIN300. Questa è l’occasione che aspettavi!

Samsung Galaxy Z Fold5 in doppio sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Fold5 non è solo un altro smartphone, ma un gioiello della tecnologia. Dotato di un Display Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ quando è piegato e 7,6″ quando è aperto, offre un’esperienza visiva senza precedenti. Ma non è tutto. Questo dispositivo ha una memoria RAM da 12GB e una capacità di archiviazione di 256GB, garantendo prestazioni fluide e spazio sufficiente per tutte le tue app, foto e video.

La fotocamera da 50MP ti permette di catturare momenti indimenticabili con una chiarezza sorprendente. E grazie alla tecnologia 5G, puoi navigare, scaricare e fare streaming a velocità vertiginose. Il sistema operativo Android 13.0 garantisce un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità. E non dimentichiamoci del colore elegante, Phantom Black, che aggiunge un tocco di classe al design già sofisticato del dispositivo.

Inoltre, il Galaxy Z Fold5 è alimentato da una batteria da 4400 mAh, assicurando che il dispositivo rimanga acceso per tutta la giornata, indipendentemente dall’intensità del tuo utilizzo. E con il caricatore incluso nella confezione, puoi ricaricare il tuo dispositivo in poco tempo.

Se desideri un dispositivo all’avanguardia che combina design, potenza e funzionalità,il Samsung Galaxy Z Fold5 è la scelta giusta per te. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa opportunità! Acquista ora e sperimenta la prossima generazione di smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.