RISPARMIA 381€ sul Motorola Edge 30 Fusion: offertissima Amazon

Motorola è un brand con una lunghissima tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 56% (381€) sull’Edge 30 Fusion che viene venduto al prezzo totale e finale di 299€.

Oggi costa pochissimo il Motorola Edge 30 Fusion: smartphone top

Il Motorola Edge 30 Fusion è un dispositivo dotato di una tripla fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica, permette di catturare ogni dettaglio, sia da vicino che da lontano. Questa configurazione include un ultra-grandangolo, una funzione Macro Vision e una messa a fuoco istantanea all-pixel, garantendo scatti nitidi e di alta qualità in qualsiasi situazione.

Il display è un altro punto di forza del Motorola Edge 30 Fusion. Con un display Curved OLED da 6,5″ FullHD+ HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, offre colori intensi e luminosi, rendendo ogni contenuto una vera delizia per gli occhi. Che si tratti di guardare film, giocare o semplicemente navigare, il display FHD+ OLED a 144 Hz assicura un’esperienza visiva fluida e immersiva.

In termini di connettività, il Motorola Edge 30 Fusion non delude. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888+ ottimizzato per la velocità 5G, è possibile scaricare film in pochi secondi e godere di prestazioni straordinarie. La connettività 5G ultraveloce garantisce un accesso rapido a internet e una maggiore efficienza nelle attività quotidiane.

La batteria da 4400 mAh del Motorola Edge 30 Fusion assicura una lunga durata. Inoltre, con la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, è possibile ottenere oltre il 50% della carica in soli 15 minuti, rendendo il telefono sempre pronto all’uso. Infine, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il Motorola Edge 30 Fusion offre spazio in abbondanza.

