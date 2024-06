RISPARMIA 380€ su iPhone 14: offerta imperdibile su eBay

iPhone 14 rimane ancora oggi, nel 2024, un ottimo smartphone ed un vero e proprio top di gamma e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto shock del 37% (380€) proprio su iPhone 14 in versione purple, che viene venduto a 649,90€.

iPhone 14: sconto di 380€, maxi offerta

L’iPhone 14 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica e del design di Apple, offrendo un’esperienza utente senza precedenti. Dotato di un display Super Retina XDR OLED da 6,1″ con una risoluzione di 2532×1170 pixel e 460 ppi, garantisce immagini nitide e vibranti per una visione eccezionale in ogni situazione.

La resistenza di livello IP68 lo rende protetto da schizzi, gocce e polvere, assicurando durabilità e tranquillità nell’uso quotidiano. Al suo interno, il potente chip A15 Bionic con CPU 6-core e GPU 5-core, supportato dal Neural Engine 16-core, assicura prestazioni elevate, ideali per gaming, fotografia avanzata e applicazioni di realtà aumentata.

La fotocamera posteriore doppia da 12MP + 12MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP garantiscono scatti straordinari sia di giorno che in condizioni di scarsa luminosità, con una nuova elaborazione delle immagini che esalta ogni dettaglio.

iOS 16 introduce nuove modalità di personalizzazione, permettendoti di mettere in evidenza soggetti delle foto sulla schermata di blocco e di monitorare gli aggiornamenti delle tue app preferite in tempo reale. Una delle caratteristiche più innovative è il rilevamento incidenti, che può chiamare automaticamente i soccorsi in caso di grave incidente automobilistico, fornendo sicurezza aggiuntiva agli utenti.

Con un’autonomia migliorata, l’iPhone 14 assicura una lunga durata della batteria, supportata da un design interno ottimizzato per l’efficienza termica. La modalità Azione stabilizza le riprese video durante attività sportive o avventure all’aperto, mentre la modalità Cinema garantisce focus automatico sui soggetti principali, rendendo ogni video un capolavoro cinematografico.

Su eBay, oggi, è presente un mega sconto del 37% su iPhone 14 che viene venduto alla cifra finale e totale d’acquisto di 649,90€.

