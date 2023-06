RISPARMIA 280 EURO sull' Apple MacBook Pro 2021: ULTIMISSIMI a disposizione

Se sei alla ricerca di un pc portatile che offri il massimo in termini di prestazioni e affidabilità, questo gioiellino è quello che fa per te! Parliamo dell’Apple 2021 MacBook Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 3.440 euro con uno sconto del 8%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione risparmiando addirittura 280 euro sul prezzo di listino. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni quindi coglila al volo!

Apple MacBook Pro 2021: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2021 è un concentrato di tecnologia avanzata e innovazione. Dotato di un processore M1, progettato appositamente da Apple, questo MacBook offre prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica senza precedenti. Sarai in grado di svolgere le tue attività quotidiane e di gestire compiti impegnativi con facilità, senza rallentamenti o compromessi.

Con un display Retina da 13,3 pollici, potrai goderti immagini mozzafiato con colori vibranti e dettagli nitidi. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura dei colori in base alle condizioni ambientali, offrendoti un’esperienza visiva ottimale. Inoltre, la tecnologia di retroilluminazione a LED garantisce una luminosità uniforme su tutto lo schermo.

La capacità di archiviazione di 512 GB ti permette di conservare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza preoccuparti dello spazio disponibile. Inoltre, l’Apple MacBook Pro 2021 offre una memoria RAM di 8 GB, che garantisce una gestione fluida delle e delle attività multitasking.

La tastiera Magic Keyboard ti offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, grazie al meccanismo a forza migliorato. Sarai in grado di lavorare per ore senza affaticarti e con un feedback tattile piacevole. Inoltre, il touchpad Force Touch ti permette di controllare il tuo MacBook in modo intuitivo, grazie a gesti multi-touch e funzioni personalizzabili.

La batteria dell’Apple MacBook Pro 2021 ti garantirà un’autonomia eccezionale, fino a 20 ore di riproduzione video continua. Sarai in grado di lavorare in movimento senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere l’Apple MacBook Pro 2021 a soli 3.440 euro. Approfitta dello sconto dell’8% su Amazon e ottieni un dispositivo che ti accompagnerà nella tua vita digitale con prestazioni e affidabilità senza pari!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.