RISPARMIA 200 EURO sul Robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1!

Il futuro della pulizia della casa è qui e ora, ed è più conveniente che mai! Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti VIOMI V5 Pro è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo imbattibile di 499,99€, con uno sconto bomba del 29%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo super funzionale risparmiando addirittura 200 euro sul prezzo di listino, e pagarlo anche in comode e piccole rate con Cofidis al check-out. Non c’è mai stato un momento migliore per trasformare la pulizia di casa in un’esperienza senza stress: fai subito il tuo ordine su Amazon!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti VIOMI V5 Pro: tutte le funzionalità dell’elettrodomestico

Il Robot VIOMI V5 Pro è un vero e proprio gioiello tecnologico. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 offre una pulizia completa e accurata di qualsiasi superficie, dalla moquette al legno duro. Dotato di una potenza di aspirazione di 2700Pa, il dispositivo è in grado di catturare anche la polvere e lo sporco più ostinati, lasciando i vostri pavimenti impeccabili.

Inoltre, la tecnologia di mappatura intelligente LDS e l’elaborazione SLAM permettono al robot di navigare con precisione attraverso la vostra casa, evitando ostacoli e ottimizzando il percorso di pulizia. Grazie alla sua capacità di memorizzare fino a 5 mappe, il dispositivo è perfetto anche per case a più piani.

Questo gioiellino non si limita a pulire: grazie alla sua funzione di lavaggio intelligente Y-type, garantisce una pulizia del pavimento ancora più approfondita. Il serbatoio dell’acqua da 550ml e il serbatoio della polvere da 300ml permettono una pulizia prolungata senza interruzioni.

La pulizia non è mai stata così semplice e conveniente. Con il Robot aspirapolvere VIOMI V5 Pro potrete rilassarvi e godervi una casa sempre pulita. Ad oggi il dispositivo super funzionale è in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile di 499,99€, con uno sconto bomba del 29%. La promozion è limitata quindi approfittatene subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.