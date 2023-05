RISPARMIA 170 EURO sul Notebook Acer Aspire 3: offerta IN SCADENZA

Se sei alla ricerca di un laptop di alta qualità per il lavoro o per l’intrattenimento, oggi è il tuo giorno fortunato! Non perdere l’occasione di acquistare l’Acer Aspire 3 in offerta su Amazon: al momento è disponibile al prezzo scontato di soli 659 euro grazie ad uno sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai avere il pc portatile di ultima generazione con un risparmio addirittura di 170 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni quindi non fartela scappare assolutamente!

Acer Aspire 3: tutte le specifiche tecniche del pc portatile

L’Acer Aspire 3 è un laptop potente e versatile, dotato di un processore Intel Core i5 di 11a generazione, che ti permette di gestire facilmente le tue attività quotidiane. Grazie alla sua memoria RAM da 8 GB e al suo disco rigido da 512 GB SSD, potrai archiviare i tuoi file e le tue applicazioni senza problemi.

Questo modello presenta una serie di funzionalità avanzate, come la sua scheda grafica Intel UHD, che ti consente di goderti i tuoi film e i tuoi giochi preferiti con una qualità superiore. Inoltre, grazie al suo design compatto e alla sua batteria a lunga durata, potrai portare il tuo laptop ovunque tu vada senza dover preoccuparti della durata della batteria.

L’Acer Aspire 3 dispone anche di un display Full HD da 15,6 pollici, che ti offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Inoltre, grazie alla sua webcam integrata e alla sua connettività Wi-Fi, potrai mantenere i tuoi contatti e partecipare alle tue riunioni online con facilità.

