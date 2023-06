RISPARMIA 150 EURO sulla Smart tv Sony da 32 pollici: solo per OGGI!

Amazon ha appena lanciato una mega offerta sulla Smart TV da 32 pollici Sony BRAVIA! Questo incredibile dispositivo è attualmente disponibile a soli 299 euro, con uno sconto bomba del 33%.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per godere di un’esperienza di visione eccezionale: se procedi oggi con l’ordine potrai risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino! La spedizione è gratuita con possibile pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Cogli l’occasione al volo!

Smart TV da 32 pollici Sony BRAVIA: le specificiche tecniche

La Smart TV da 32 pollici Sony BRAVIA ti offrirà una qualità visiva sorprendente. Grazie alla tecnologia avanzata di Sony, potrai godere di immagini nitide e dettagliate con una risoluzione Full HD. I colori brillanti e il contrasto ottimizzato ti immergeranno in un mondo di intrattenimento coinvolgente. Sia che tu stia guardando film, serie TV o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, la qualità visiva sarà sempre al top.

Questa Smart TV è dotata del sistema operativo Android TV, che ti permette di accedere a un’ampia gamma di, giochi, film e serie TV tramite il Play Store di Google. goditi i tuoi contenuti preferiti in streaming con servizi come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, e personalizza l’esperienza di visione secondo le tue preferenze. Grazie all’integrazione con l’assistente vocale Google Assistant, potrai controllare la tua Smart TV con comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più semplice e intuitiva.

La Smart TV da 32 pollici Sony BRAVIA è dotata di molte altre caratteristiche interessanti. Dispone di connettività Wi-Fi integrata e di numerose porte HDMI e USB per collegare dispositivi esterni come console di gioco, lettori multimediali e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR, potrai godere di una gamma dinamica più ampia e di una maggiore fedeltà dei colori, che renderanno ogni immagine ancora più realistica e coinvolgente.

Non perdere l’occasione di acquistare la Smart TV da 32 pollici Sony BRAVIA ad un costo eccezionale su Amazon. Sfrutta lo sconto del 33% e risparmia 150 euro sul prezzo di listino. Corri adesso su Amazon, l’offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.