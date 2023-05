RISPARMIA 140 EURO sull'Impastatrice planetaria MULTIFUNZIONALE

La tua passione per la cucina sta per ricevere un impulso significativo. Ecco un’offerta che non potete rifiutare: l’Electrolux E5KM1-4BPT Impastatrice Planetaria è ora disponibile su Amazon a soli 179,90€, con uno sconto senza precedenti del 44%!

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 140 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un’occasione unica per acquistare un elettrodomestico di alta qualità che potrà portare le tue abilità culinarie a nuovi vertici. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Electrolux impastatrice planetaria: tutte le funzionalità dell’elettrodomestico da cucina

L’Electrolux E5KM1-4BPT è un’impastatrice planetaria da sogno per ogni appassionato di cucina. Questa meraviglia della tecnologia culinaria dispone di un potente motore da 1000W, garantendo risultati eccezionali ogni volta che si preparano impasti. Il suo movimento planetario assicura una miscelazione uniforme degli ingredienti, evitando accumuli e grumi.

Questa impastatrice è inoltre dotata di un’ampia ciotola in acciaio inox da 4,8 litri, che consente di preparare grandi quantità di impasto alla volta, ideale per le famiglie numerose o per le feste. E con la sua pratica maniglia, potrai facilmente sollevare e spostare la ciotola come desideri.

Oltre alla sua potenza e capacità, l’Electrolux E5KM1-4BPT offre una versatilità incredibile. Viene fornito con tre accessori – gancio impastatore, frusta e spatola – per soddisfare tutte le vostre esigenze di miscelazione, frustatura e impastatura. E grazie ai suoi 10 livelli di velocità, potete ottenere la consistenza perfetta per ogni tipo di impasto.

Un altro punto di forza dell’Electrolux E5KM1-4BPT è la sua robustezza e durata. Costruita con materiali di alta qualità, questa impastatrice è progettata per resistere a molti anni di uso intensivo. Inoltre, il suo design elegante e moderno non fa un complemento perfetto per ogni cucina.

L’Electrolux E5KM1-4BPT Impastatrice Planetaria è, quindi, un must per qualsiasi appassionato di cucina che desidera portare le proprie competenze culinarie a un nuovo livello. Ad oggi è disponibile su Amazon a soli 179,90€, con uno sconto senza precedenti del 44%. Regalati questo gioiellino ad un prezzo davvero top!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.