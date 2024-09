RISPARMIA 125€ su iPhone 15: dopo l'annuncio del 16 è pioggia di sconti

iPhone 15, nonostante l’annuncio della nuova serie 16, rimane ancora oggi un top di gamma e viene venduto su eBay a 729,90€ grazie allo sconto doppio attivo: 11% + 35€ con il coupon PSPRSETT24.

iPhone 15: eccolo in tutte le sue splendide caratteristiche

L’iPhone 15 si conferma come uno degli smartphone iOS più avanzati e completi sul mercato, grazie alla sua ricca dotazione e all’elevata multimedialità. Equipaggiato con un display da 6.1 pollici e una risoluzione di 2556×1179 pixel, questo dispositivo offre una visualizzazione nitida e vivace.

Tra le sue caratteristiche più distintive, spicca il modulo 5G, che garantisce eccellenti prestazioni di trasferimento dati e una navigazione in internet super veloce. La fotocamera del iPhone 15, con i suoi 48 megapixel, è particolarmente impressionante. Questo sensore consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840×2160 pixel, offrendo risultati fotografici e video di livello professionale.

In aggiunta alla sua avanzata capacità fotografica e alla connessione 5G, l’iPhone 15 si distingue anche per il suo design elegante e sottile. Con uno spessore di solo 7.8 mm, il dispositivo non solo è esteticamente affascinante, ma anche incredibilmente leggero e maneggevole.

Questi elementi combinati fanno dell’iPhone 15 un prodotto di alta gamma con pochi concorrenti in termini di multimedialità, offrendo un’esperienza utente senza pari per coloro che cercano un smartphone di fascia alta.

