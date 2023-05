RISPARMIA 125€ per il Mini Drone 4K su Amazon (-16%)

Sorvola il Cielo con il DJI Mini 3: acquistalo su Amazon a 634€ con il 16% di sconto! Il prezzo è davvero imbattibile. Approfitta subito della super offerta su Amazon e risparmia il 16% sul prezzo di listino immediatamente. Uno dei droni più avanzati e leggeri sul mercato può essere tuo a prezzo stracciato.

Il DJI Mini 3 è un drone compatto e leggero, con un peso di soli 249 grammi, che lo rende ideale per viaggiare e esplorare senza preoccuparsi di normative e restrizioni sul peso. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo drone offre prestazioni sorprendenti. È dotato di una fotocamera da 12 MP con gimbal a 3 assi, che garantisce immagini stabili e video in 4K a 30 fps, per catturare momenti indimenticabili con una qualità straordinaria.

Le specifiche tecniche del DJI Mini 3 lo rendono un dispositivo estremamente versatile e adatto a piloti di tutti i livelli. Grazie alla sua autonomia di volo di 31 minuti e alla velocità massima di 57 km/h, potrai esplorare e catturare paesaggi mozzafiato senza preoccuparti di dover atterrare prematuramente. Il sistema GPS e GLONASS integrato assicura un volo stabile e un ritorno a casa sicuro in caso di perdita di segnale o batteria scarica.

Il DJI Mini 3 offre anche una serie di funzioni intelligenti che facilitano il pilotaggio e la cattura di immagini spettacolari. Tra queste, il QuickShots ti permette di realizzare riprese cinematografiche con un solo tocco, mentre il rilevamento degli ostacoli e il sistema di atterraggio automatico garantiscono un volo sicuro e senza incidenti.

Il DJI Mini 3 è disponibile su Amazon a 634€, con uno sconto del 16%.

