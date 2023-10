RISPARMIA 100 EURO sul Notebook super prestante PIU' AMATO dai gamer

Attenzione gamer di tutto il mondo, oggi abbiamo una notizia eccezionale che farà battere forte i vostri cuori: il potentissimo Notebook MSI Pulse è disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 1.599€, con un vantaggioso sconto del 6%!

Questo vuol dire che potrete risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Si tratta dell’occasione che stavate aspettando per portare la vostra esperienza di gioco a un livello completamente nuovo, approfittando di una offerta limitata che coniuga potenza e convenienza. Coglietela al volo!

Notebook MSI Pulse: tutte le specifiche tecniche

Il MSI Pulse non è un semplice notebook, ma una vera e propria bestia da gaming, progettata per offrirvi prestazioni al top in ogni situazione.

Al suo interno troviamo un potente processore Intel Core i7 di 12ª generazione, affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, in grado di garantire immagini nitide, fluide e dettagliate anche nei titoli più esigenti.

I 16GB di RAM e l’ampio SSD da 1TB offrono reattività e spazio a volontà per tutti i vostri giochi e applicazioni. Il display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144Hz è la ciliegina sulla torta, assicurando una visione chiara e immersiva, perfetta per lunghe sessioni di gioco. E non dimentichiamoci della tastiera retroilluminata, personalizzabile per adattarsi perfettamente al vostro stile.

Non fatevi scappare questa opportunità unica: il MSI Pulse è il notebook da gaming che stavate aspettando, e ora è il momento giusto per farlo vostro! Con prestazioni da capogiro, uno schermo fantastico e tutte le tecnologie di cui avete bisogno, il tutto a un prezzo scontato, è il momento di fare il grande passo. Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.599€, con un vantaggioso sconto del 6%! Preparatevi a vivere una esperienza di gioco senza precedenti, fate subito il vostro ordine!

