RISPARMIA 100 EURO sul Monitor Lenovo da 27 pollici: offerta IN SCADENZA

Appassionati di videogiochi all’ascolto, abbiamo un’ottima notizia per voi! Lenovo G27-30, il monitor da 27 pollici che ha conquistato il mercato, è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinariamente basso di 199€ grazie ad un incredibile sconto del 33%!

Questo vuol dire che potrete acquistare il display super performante risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con pagamento da effettuare anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspettate? La promozione è in scadenza quindi non c’è tempo da perdere!

Lenovo G27-30: il monitor perfetto per gli appassionati di videogiochi

Il Lenovo G27-30 è un monitor Full HD da 27 pollici che offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Con un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate di 75 Hz, questo monitor promette un’esperienza visiva fluida e senza sfarfallio, perfetta per il lavoro, lo studio o il tempo libero.

Con il supporto per AMD FreeSync, i giocatori potranno godere di un gioco senza scatti o strappi. Inoltre, la tecnologia anti-abbagliamento e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort assicurano un comfort visivo per tutta la giornata, riducendo l’affaticamento degli occhi.

L’elegante design sottile e la cornice quasi inesistente su tre lati del G27-30 creano un’esperienza di visione immersiva, e il suo supporto VESA rende facile l’installazione su parete per risparmiare spazio. Inoltre, il monitor offre una varietà di opzioni di connettività, tra cui HDMI e VGA, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Questo dispositivo offre un’esperienza di visione straordinariamente ampia, grazie al suo rapporto di aspetto 16:9 e alla sua ampia angolazione di visione di 178°. Che tu stia lavorando su un progetto, guardando il tuo film preferito o giocando al tuo videogame preferito, potrai immergerti completamente senza perdere alcun dettaglio.

Una delle caratteristiche che distingue il G27-30 è la sua capacità di ridurre l’emissione di luce blu dannosa, grazie alla tecnologia Low Blue Light. Questa funzione, combinata con la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, fa del monitor Lenovo una scelta eccellente per chi passa molte ore davanti allo schermo, proteggendo la vista e riducendo l’affaticamento degli occhi.

Ad oggi il Lenovo G27-30 è disponibile su Amazon a un prezzo straordinariamente basso di 199€ grazie ad un incredibile sconto del 33%! Corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.