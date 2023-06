RISPARMIA 100 EURO sul Monitor da 27 pollici: ULTIMISSIMI a disposizione!

Il tuo setup informatico ha bisogno di un display di alta qualità? Abbiamo quello che fa per te! Su Amazon ora è disponibile il Monitor AOC da 27 pollici a soli 198,55€, con uno sconto eccezionale del 34%.

Potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino e pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è limitata e sono a disposizione pochissimi articoli in sconto quindi ti consigliamo di fare in fretta il tuo ordine!

Monitor AOC da 27 pollici: tutte le specifiche tecniche

Immagina di poter lavorare, guardare film o giocare con una qualità visiva superba e un’ampia area di visualizzazione. Il Monitor AOC da 27 pollici ti offre un’esperienza visiva mozzafiato grazie alla sua risoluzione Full HD e alla tecnologia LCD IPS. Le immagini saranno nitide, i colori saranno vibranti e i dettagli saranno resi con estrema precisione.

Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, il Monitor AOC ti garantisce una visualizzazione fluida e senza sfocature, perfetta per il gaming e per la fruizione di contenuti ad alta velocità. Non perderti nemmeno un singolo dettaglio delle tue partite preferite o dei film d’azione più intensi.

Grazie al design ultra-sottile e al pannello senza bordi, il Monitor AOC offre un’esperienza visiva immersiva e un look elegante sul tuo scrivania. La sua versatilità di collegamento ti permette di connettere facilmente il monitor a dispositivi esterni, come laptop, PC, console di gioco e altro ancora.

La modalità Low Blue Light del Monitor AOC riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo i tuoi occhi durante lunghe sessioni di lavoro o di gioco. Inoltre, la tecnologia Flicker-Free elimina il fastidioso sfarfallio dello schermo, offrendoti una visione confortevole e priva di affaticamento visivo.

Prendi il controllo della tua esperienza visiva e goditi un monitor di alta qualità che renderà ogni dettaglio ancora più vivido e coinvolgente. Ad oggi il Monitor AOC da 27 pollici è disponibile su Amazon a soli 198,55€, con uno sconto eccezionale del 34%. Sono a disposizione pochissimi articoli in sconto quindi ti consigliamo di fare in fretta il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.