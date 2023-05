RISPARMIA 100 EURO sul Mini PC potente e super compatto

Oggi Amazon ha lanciato una promozione davvero allettante su un computer potente, compatto e super veloce! Si tratta del Mini PC con AMD Ryzen e 32GB di RAM, disponibile a soli 499€ con il 16% di sconto, rispetto al prezzo originale di 599€.

La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode e piccole rate con Cofidis al check-out. La mega offerta è a tempo limitato e gli articoli disponibili al momento sono pochissimi quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Mini PC con AMD Ryzen: massima potenza in pochissimo spazio

Questo Mini PC è dotato di un processore AMD Ryzen 5 4650G, 32GB di RAM e un’unità SSD da 512GB, il che lo rende perfetto per eseguire le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali. In più, grazie alla sua scheda grafica AMD Radeon Vega 6, puoi anche giocare a giochi leggeri e guardare video in alta definizione.

Il Mini PC è compatto e leggero, occupando solo pochissimo spazio sulla tua scrivania. Inoltre, è dotato di connettività Wi-Fi, Bluetooth 4.0 e numerose porte USB, HDMI e Jack audio per connettere tutti i tuoi dispositivi.

Questo Mini PC è l’alternativa economica al Mac Mini di Apple, offrendo prestazioni simili a un prezzo molto più accessibile. Mentre il Mac Mini è noto per la sua eleganza e design minimalista, il Mini PC con AMD Ryzen e 32GB di RAM offre potenza e funzionalità a un prezzo molto più conveniente.

Se stai cercando un computer potente, compatto e conveniente, questa offerta su Amazon è ciò che fa per te. Ad oggi il Mini PC con AMD Ryzen e 32GB di RAM è disponibile su Amazon a soli 499€ con il 16% di sconto. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, approfittane subito!

