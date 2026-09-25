"Rischio per danni alla retina", l'annuncio di Temu sul famoso prodotto fa scattare il ritiro immediato

L’avviso riguarda gli acquisti fatti prima del 10 settembre 2026. Chi lo ha comprato deve smettere subito di usarlo, controllare l’ID prodotto 601103548329489 e contattare l’assistenza per chiedere il rimborso.

Il prodotto richiamato da Temu è indicato nell’avviso di sicurezza come “veicolo elettrico con ingranaggi trasparenti”. È un piccolo giocattolo luminoso per bambini, venduto dal negozio Nexus Play Labs sulla piattaforma di e-commerce. Dalle immagini diffuse nell’avviso si vede un mezzo giocattolo con parti interne a vista e luci colorate: uno di quei giochi che attirano subito l’attenzione dei più piccoli, proprio per il movimento e per l’effetto dei LED.

La comunicazione è arrivata dopo alcune verifiche tecniche. E Temu chiede ai clienti di non prendere l’avviso come una semplice formalità. Qui non si parla di un difetto estetico o di un ingranaggio che non funziona bene. Il punto è la sicurezza delle luci LED e la possibilità che un’esposizione da vicino possa essere pericolosa per gli occhi dei bambini. Un aspetto da non sottovalutare, perché i più piccoli tendono spesso ad avvicinare il viso agli oggetti che lampeggiano o cambiano colore.

Perché i LED sono pericolosi: violata la norma europea EN IEC 62115

Secondo quanto comunicato da Temu, i test sul giocattolo hanno mostrato che i LED montati sul veicolo emettono una radiazione RGB potenzialmente collegata a un rischio di lesioni alla retina. La piattaforma parla in modo esplicito di “rischio per danni retinici”. Da qui il richiamo del prodotto e l’invito a sospenderne l’uso senza aspettare altri controlli da parte dei consumatori.

Un veicolo giocattolo luminoso con ingranaggi trasparenti viene allontanato da un adulto, richiamando il tema della sicurezza dei LED.

Sempre in base all’avviso, il giocattolo non rispetta la norma europea EN IEC 62115, che fissa i requisiti di sicurezza per i giocattoli elettrici messi in vendita. È una norma tecnica pensata per limitare i rischi legati a componenti elettrici, batterie, surriscaldamento e anche fonti luminose. In questo caso il nodo riguarda l’intensità o il tipo di luce emessa dai LED. Se guardata da distanza ravvicinata e per tempi non controllati, può diventare un problema. Temu, nell’avviso citato, non ha indicato casi di bambini feriti né segnalazioni sanitarie già confermate.

Chi deve preoccuparsi: acquisti prima del 10 settembre 2026 e ID prodotto da controllare

Il richiamo riguarda chi ha acquistato il veicolo elettrico con ingranaggi trasparenti prima del 10 settembre 2026. La data è il primo dato da controllare nella cronologia degli ordini. Ma non basta. Temu invita anche a verificare l’ID prodotto 601103548329489, che dovrebbe comparire sulla confezione o nei dettagli dell’acquisto fatto sulla piattaforma.

Chi ha comprato il giocattolo per regalarlo deve fare un passaggio in più, semplice ma urgente: avvertire la famiglia che lo ha ricevuto. Il senso dell’avviso è chiaro: se il prodotto è stato ceduto ad altri, i nuovi proprietari vanno informati subito. Il gioco potrebbe già trovarsi in una cameretta, a casa dei nonni o in un asilo privato. A quel punto controllare solo l’ordine online non basta più.

La raccomandazione riguarda direttamente genitori, familiari e chiunque abbia comprato su Temu giocattoli luminosi simili negli ultimi mesi. Attenzione però a non fare confusione: non tutti i veicoli giocattolo venduti online sono coinvolti. Il richiamo riguarda quel prodotto specifico, venduto da Nexus Play Labs, con quell’identificativo. In caso di dubbio, la strada indicata dalla piattaforma è contattare il servizio clienti Temu prima di lasciare il gioco ai bambini.

Cosa fare subito: stop al giocattolo, smaltimento sicuro e richiesta di rimborso a Temu

La prima indicazione è chiara: bisogna interrompere subito l’uso del giocattolo richiamato. Temu chiede ai clienti di metterlo fuori dalla portata dei bambini e di procedere a uno smaltimento sicuro, così che non possa essere recuperato o usato di nuovo. Non basta spegnerlo e infilarlo in un cassetto: il rischio potrebbe ripresentarsi appena il gioco viene riacceso.

Per ottenere il rimborso, la piattaforma invita a contattare il Support Center di Temu, cioè il servizio di assistenza interno, e ad aprire una richiesta legata al richiamo. Conviene avere a portata di mano il numero d’ordine, la data di acquisto e, se c’è, una foto dell’etichetta o della confezione con l’ID 601103548329489. Temu non ha indicato, nel comunicato citato, una procedura alternativa tramite negozi fisici, trattandosi di una vendita online.

Il richiamo si inserisce nella serie di avvisi che negli ultimi anni hanno riguardato prodotti acquistati sulle grandi piattaforme internazionali, dove il controllo passa anche dalla collaborazione dei venditori terzi. In questo caso, però, il messaggio per i consumatori è molto pratico: controllare l’acquisto, togliere il giocattolo dalle mani dei bambini e chiedere assistenza. Pochi passaggi, da fare subito.