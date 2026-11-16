Riscaldatori a pannello: costano pochissimo e riscaldano meglio dei termosifoni, è questa l'ultima tendenza

Costa 49,95 euro e si rivolge a chi cerca un apparecchio elettrico semplice, gestibile anche da smartphone e adatto soprattutto ai piccoli ambienti domestici.

Il prodotto in offerta da Action è un radiatore elettrico in vetro LSC Smart Connect da 1500 watt, venduto a 49,95 euro. Ha una struttura in vetro temperato color antracite, con parti in alluminio e plastica. L’aspetto è sobrio: più vicino a un pannello d’arredo che alla classica stufetta da tirare fuori dal ripostiglio.

Si può usare in due modi. Con i piedini inclusi si appoggia a terra, accanto alla scrivania o vicino al letto. Con il kit di montaggio, invece, si fissa alla parete. Il peso è di 5,15 chili: abbastanza leggero da spostarlo da una stanza all’altra, ma non così pratico da maneggiarlo di continuo come una piccola stufa portatile.

La temperatura si regola da 5 a 35 gradi, secondo la scheda del prodotto. I comandi sono anche sul display Led integrato, comodo per chi preferisce intervenire direttamente sull’apparecchio senza usare ogni volta il telefono. Il senso dell’offerta è chiaro: scaldare dove serve, quando serve. Senza grandi promesse, con una funzione molto concreta.

Dove conviene usarlo: studio, camera e piccoli ambienti in inverno

Un pannello riscaldante da 1500 watt ha più senso in stanze non troppo grandi. Non nasce per sostituire l’impianto di casa, ma per alzare la temperatura in un punto preciso e in tempi ragionevoli. Lo studio domestico è l’esempio più immediato: si lavora qualche ora al computer e non sempre vale la pena accendere i termosifoni in tutta l’abitazione.

Un pannello riscaldante smart in un angolo studio, controllato dallo smartphone per scaldare una sola stanza.

Lo stesso vale per una camera da letto, una stanza hobby o un locale usato solo in certi momenti della giornata. In questi casi un apparecchio autonomo permette di scaldare solo l’ambiente occupato, senza portare calore anche in corridoi, soggiorno e cucina quando restano vuoti. È la situazione tipica delle mattine fredde: si entra in una stanza rimasta chiusa tutta la notte e il freddo si sente subito.

Diverso il discorso per gli spazi ampi. In un open space o in una stanza poco isolata, un radiatore elettrico di questo tipo può dare una mano, ma difficilmente diventa la soluzione principale. Pesano isolamento, altezza del soffitto, dispersioni e uso reale della stanza. E, naturalmente, le abitudini di chi lo accende.

App, timer e programmazione settimanale: le funzioni smart

La parte più interessante del radiatore LSC Smart Connect è il controllo tramite l’app dedicata, già usata per altri dispositivi smart home del marchio. Dallo smartphone si può accendere o spegnere il pannello, cambiare temperatura e impostare gli orari di funzionamento anche senza essere vicino all’apparecchio.

Il timer serve, per esempio, a far partire il riscaldatore prima di rientrare a casa oppure a limitarne l’uso a una fascia precisa. La programmazione settimanale permette di distinguere tra giorni lavorativi e fine settimana, evitando accensioni inutili quando la stanza resta vuota. Una funzione semplice, ma nelle giornate fredde può risultare molto pratica.

C’è poi il controllo a distanza. Se si esce di corsa e ci si accorge più tardi di aver lasciato il pannello acceso, si può intervenire dal telefono. Non è un dettaglio da poco, soprattutto con un apparecchio elettrico usato in casa. Non serve trasformare l’abitazione in una casa ipertecnologica: bastano una connessione, l’app installata e un po’ di attenzione nella prima configurazione.

Consumi, sicurezza e limiti di un riscaldatore elettrico da 1500 watt

Il punto da guardare con più cautela resta quello dei consumi elettrici. Un apparecchio da 1500 watt, se resta acceso a lungo, può pesare sulla bolletta: in un’ora alla massima potenza assorbe circa 1,5 kWh, prima ancora di considerare la tariffa del proprio fornitore. Per questo l’uso più sensato è a intermittenza e su una stanza precisa, non per molte ore consecutive ogni giorno.

Sul fronte sicurezza, il pannello integra protezione contro il surriscaldamento, protezione antiribaltamento, blocco bambini e rilevamento finestra aperta. Quest’ultima funzione ferma temporaneamente il riscaldamento quando l’apparecchio rileva un brusco ingresso di aria fredda, così da evitare sprechi mentre una finestra è aperta. Una piccola accortezza, ma utile.

Il livello sonoro indicato è di 42 decibel, quindi abbastanza contenuto per l’uso in studio o in camera, anche se non del tutto impercettibile. Restano le regole di buon senso: non coprire il pannello, tenerlo lontano da tende e tessuti, controllare la presa elettrica e seguire le istruzioni del produttore. A 49,95 euro, il pannello smart di Action si presenta come una soluzione economica per scaldare una stanza alla volta: non una scorciatoia contro il caro energia, ma uno strumento pratico se usato con misura.