Riscaldamento in auto, se sei fermo può scattare la multa: la novità nel Codice della Strada

Le novità annunciate con il nuovo Codice della Strada 2026, invece, non valgono ancora: il testo deve completare il suo iter.

Il riferimento è l’articolo 157 del Codice della Strada, il decreto legislativo 285 del 1992, quello che regola arresto, fermata e sosta. Il comma 7-bis vieta di tenere il motore acceso durante la sosta “allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo”. La sanzione amministrativa va da 223 a 444 euro.

La norma parla di condizionamento d’aria e non cita espressamente il riscaldamento. Nella pratica, però, il divieto viene spesso letto in modo più largo: non si può lasciare il motore acceso per climatizzare l’abitacolo, quindi neppure per scaldarlo quando fa freddo. È una differenza importante, perché il testo lascia comunque un margine di interpretazione.

Chi riceve il verbale può pagare in misura ridotta secondo le regole generali del Codice. Entro cinque giorni dalla notifica, l’importo può scendere del 30%, se la violazione lo permette e secondo le modalità indicate nel verbale. Meglio controllare bene luogo, orario e descrizione del comportamento contestato: spesso sono quei dettagli a contare davvero.

Arresto, fermata o sosta: lì si decide se scatta la multa

Il punto non è solo avere il riscaldamento acceso. Conta soprattutto capire in che situazione si trova l’auto. L’arresto è lo stop imposto dalla circolazione: un semaforo rosso, una coda, un passaggio a livello. In questi casi il divieto non si applica, perché il veicolo non è fermo per scelta del conducente.

Controllo della polizia locale su un’auto in sosta con motore acceso, situazione che può portare a sanzioni.

Diversa è la fermata, che per il Codice è una pausa breve della marcia, per esempio per far salire o scendere un passeggero. Il conducente resta al volante ed è pronto a ripartire. Anche in questo caso, di norma, non si entra nella fattispecie della sosta con motore acceso.

La sosta, invece, è una pausa più lunga. Il conducente può anche allontanarsi dal veicolo, ma non è necessario: restare seduti al posto di guida non basta, da solo, a trasformarla in fermata. Se si aspetta qualcuno per dieci o venti minuti in un parcheggio, magari alle 7 del mattino davanti a una scuola o a una stazione, con il motore acceso per scaldarsi, la contestazione può arrivare.

Elettriche, ibride e ordinanze comunali: dove nascono i dubbi

Per le auto elettriche il quadro cambia, perché non c’è un motore termico lasciato acceso al minimo. Il riscaldamento dell’abitacolo usa l’energia della batteria e, per come è scritta oggi la norma, il divieto non sembra pensato per questi veicoli. Restano però possibili regole locali sulla circolazione o sulla sosta in alcune zone.

Più delicato il caso delle auto ibride. In alcuni modelli il motore a combustione può accendersi da solo per alimentare il sistema o produrre calore. È in quel momento, in caso di controllo, che potrebbe nascere una contestazione. Non c’è una regola scritta e specifica per questa situazione: per questo la prudenza resta la scelta più sicura.

Oltre al Codice nazionale, vanno considerate le ordinanze comunali, soprattutto nei periodi di misure anti-smog. Alcuni Comuni, nelle giornate con limitazioni al traffico o con livelli alti di inquinamento, possono imporre divieti più severi anche sulla sosta dei veicoli. “Controllate l’ordinanza del vostro Comune”, ripetono spesso le polizie locali nei mesi invernali. Non è burocrazia: è un consiglio pratico.

Nuovo Codice della Strada 2026: iter aperto e deroghe ancora ferme

Il nuovo Codice della Strada 2026 non è ancora in vigore. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 13 ottobre 2026 uno schema preliminare di decreto legislativo destinato a sostituire il Codice del 1992, ma il testo deve passare dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle commissioni parlamentari. Solo dopo l’adozione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le nuove regole potranno essere applicate.

Secondo la ricostruzione pubblicata dalla rivista dell’ACI, la legge n. 171 del 23 settembre 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre, ha esteso la delega da 12 a 22 mesi e consente una riscrittura complessiva del Codice. Tra le novità indicate ci sono la riduzione media delle sanzioni stimata dal ministero, le notifiche da remoto entro 45 giorni invece di 90, i documenti di guida e circolazione in formato non cartaceo e nuove misure sui veicoli senza assicurazione.

Nelle bozze circolate durante la consultazione al Ministero delle Infrastrutture era comparsa anche una possibile deroga all’articolo 157: motore acceso in sosta con climatizzatore attivo se a bordo ci sono bambini, donne in gravidanza, anziani, persone fragili o con disabilità. Ma, al momento, quella previsione non è operativa. E la sintesi dell’ACI sullo schema approvato non conferma in modo chiaro che sia rimasta nel testo.

Per ora, quindi, vale la regola attuale: durante la sosta, lasciare il motore acceso per tenere caldo l’abitacolo può costare da 223 a 444 euro. In attesa del nuovo Codice, la soluzione più semplice resta spegnere il motore appena parcheggiati. Anche se fa freddo. Perché il verbale, quello, può arrivare lo stesso.