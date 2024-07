Riscalda e cucina ottimi piatti con il forno a microonde Candy in sconto per il Prime Day

Il forno a microonde Candy è un elettrodomestico versatile e funzionale, progettato per semplificare e migliorare la tua esperienza in cucina. Una delle caratteristiche distintive di questo forno è la ventola di raffreddamento: questa si attiva automaticamente dopo 2 minuti di cottura, garantendo la longevità del tuo microonde nel tempo.

La combinazione di microonde + grill ti permette di cuocere, gratinare, riscaldare e scongelare una varietà di piatti. Il programma defrost è un’altra funzione essenziale del Forno a microonde Candy. Basta selezionare il peso dell’alimento o il tempo di scongelamento, e il forno farà tutto il resto, garantendo risultati ottimali ogni volta.

Per chi ha una vita frenetica, la funzione Start Express è un vero salvavita. Questa funzione permette di impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi con un solo tocco, ideale per riscaldare rapidamente cibi e bevande quando si è di fretta.

I comandi easy touch rendono l’uso del Forno a microonde Candy ancora più intuitivo. Con una capacità di 20 litri, questo forno a microonde è abbastanza spazioso per gestire una varietà di preparazioni culinarie. La combinazione di funzioni avanzate e facilità d’uso rende il Forno a microonde Candy un’ottima aggiunta a qualsiasi cucina, aiutandoti a risparmiare tempo e a cucinare con maggiore efficienza e creatività.