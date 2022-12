Ripetitore WiFi Xiaomi 300Mbps a soli 13€ spedizioni incluse

Se hai dei punti morti col WiFi in casa o in ufficio, abbiamo la soluzione per te, ed è pure super low-cost. Grazie ad uno sconto del -33% su Amazon, il Ripetitore Wireless Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro da 300Mbps costa solo 13,99€ incluse spedizioni Prime. Un’occasione unica da non lasciarsi scappare.

Due potenti antenne ad alto guadagno forniscono una copertura ampia e con ottime prestazioni; compatibile con tutti i router de mercato, questo extender WiFi può essere gestito e configurato in modo automatico con facilità attraverso l’app Xiaomi WiFi.

Mi Wi-Fi Range Extender Pro si collega al tuo router in modalità wireless, rafforzando ed espandendo il suo segnale in ogni angolo della casa – anche a quelli, punti difficili da raggiungere, come bagni, balconi, camere da letto.Ciò garantisce una maggiore copertura di Internet affidabile e ad alta velocità per dispositivi come notebook, tablet, smartphone, console di gioco e smart TV.

Piccolo e leggero, occupa poco spazio e consuma pochissima energia. E oggi costa solo 13,99€ incluse spedizioni Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.