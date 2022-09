Ripetitore WiFi Mesh: internet senza buchi a -33%

Una connessione internet stabile e veloce è imprescindibile in qualunque casa per poter lavorare e studiare, per guardare la tv in streaming e francamente pure per avviare robot aspirapolvere e lampadine smart. Tuttavia, soprattutto coi router in comodato del gestore telefonico, succede spesso però che in alcune stanze la connessione sia un ballerina o assente. In ogni caso, il problema si risolve rapidamente e con pochissima spesa: basta un ripetitore Wi-Fi. E oggi in sconto su Amazon è disponibile l’ottimo TP-Link a 29,96 incluse spedizioni. Si tratta di un ottimo prezzo rispetto ai 44,99€ standard.

Il ripetitore TP-Link RE330 elimina le zone d’ombra nella copertura del Wi-Fi, supporta connessioni wireless Dual-Band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 867Mbps in 5GHz. Inoltre, abbinato ad un Router con tecnologia TP-Link OneMesh, questo accessorio è capace di creare una rete Mesh unificata.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo l’indicatore LED che aiuta a trovare la posizione migliore per una copertura del Wi-Fi ottimale a colpo d’occhio, la Modalità ad Alta Velocità, la connessione automatica al percorso di connessione più veloce al router e la Modalità Access Point, così da usare la porta LAN per collegare RE330 al router tramite cavo e creare così un nuovo punto di accesso Wi-Fi alla rete. Ottimo per non appesantire i canali WiFi.

Solo per poche ore il ripetitore TP-Link RE300 (AC1200) è disponibile a 29€ e spicci, con un sconto del 33% sul prezzo di listino di 44,99€.