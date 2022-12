Una connessione internet stabile e veloce è imprescindibile in qualunque casa per poter lavorare e studiare, per guardare contenuti streaming e – a dirla tutta – anche per avviare robot aspirapolvere e lampadine smart. Tuttavia, soprattutto coi router in comodato del gestore telefonico, succede spesso che in alcune stanze la connessione sia ballerina se non del tutto assente. In ogni caso, il problema si risolve rapidamente e con pochissima spesa: basta un ripetitore Wi-Fi. E oggi in sconto su Amazon è disponibile l’ottimo TP-Link a 29,99 euro incluse spedizioni.

Il ripetitore TP-Link RE330 elimina le zone d’ombra nella copertura del Wi-Fi, supporta connessioni wireless Dual-Band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 867Mbps in 5GHz. Inoltre, abbinato ad un Router con tecnologia TP-Link OneMesh, questo accessorio è capace di creare una rete Mesh unificata.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo l’indicatore LED che aiuta a trovare la posizione migliore per una copertura del Wi-Fi ottimale a colpo d’occhio, la Modalità ad Alta Velocità, la connessione automatica al percorso di connessione più veloce al router e la Modalità Access Point, così da usare la porta LAN per collegare RE330 al router tramite cavo e creare così un nuovo punto di accesso Wi-Fi alla rete. Ottimo per non appesantire i canali Wi-Fi.

Solo per poche ore il ripetitore TP-Link RE300 (AC1200) è disponibile a 29 euro e spicci, con un sconto del 33% sul prezzo di listino di 44,99 euro.

