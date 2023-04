Se stai cercando un modo per migliorare la copertura Wi-Fi della tua casa, potresti essere interessato al TP-Link RE300 (AC1200), un range extender Wi-Fi mesh che offre diverse funzionalità e vantaggi rispetto ad altre marche. Ecco le principali caratteristiche tecniche di questo dispositivo e come può aiutarti a creare una rete Wi-Fi unificata, veloce e stabile in tutta la tua abitazione, nel tuo ufficio o negozio.

Il TP-Link RE300 (AC1200) è un range extender Wi-Fi mesh che si collega al tuo router principale tramite una connessione wireless dual band, con una velocità combinata di 1200 Mbps, suddivisa in 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz e 867 Mbps sulla banda 5 GHz. Questo significa che puoi sfruttare la banda più adatta alle tue esigenze, a seconda della distanza dal router e del tipo di attività che vuoi svolgere online.

Il dispositivo è dotato di due antenne interne che amplificano il segnale Wi-Fi e lo distribuiscono nelle aree di casa che il router non riesce a coprire, eliminando le zone d’ombra e garantendo una connessione fluida e senza interruzioni. Il dispositivo ha anche un indicatore LED intelligente che ti aiuta a trovare la posizione ottimale per installarlo, in modo da ottenere la massima potenza del segnale.

Una delle caratteristiche più interessanti del TP-Link RE300 (AC1200) tuttavia è la tecnologia OneMesh che ti permette di creare una rete Wi-Fi mesh con un unico nome e una gestione unificata. Questo significa che se hai un router TP-Link compatibile con OneMesh, puoi connettere il range extender al router con un semplice tocco del pulsante WPS e creare una rete Wi-Fi unica che copre tutta la casa, senza soluzione di continuità come invece avviene con altre marche.

Con OneMesh, puoi goderti i vantaggi di una rete Wi-Fi mesh senza dover cambiare il tuo router o acquistare altri dispositivi costosi. Inoltre, puoi beneficiare dello smart roaming, che ti consente di passare da una stanza all’altra senza perdere la connessione o dover cambiare nome di rete. In questo modo, puoi navigare, guardare video, giocare online e fare videochiamate con la massima qualità e continuità.

Il TP-Link RE300 (AC1200) è compatibile con la maggior parte dei router e degli access point in commercio, quindi non dovrai preoccuparti di problemi di compatibilità o configurazione. Puoi anche personalizzare le impostazioni della tua rete tramite l’app Tether o l’interfaccia web, per adattarle alle tue preferenze e necessità.

