Prima o poi tutti si trovano a dover affrontare questo problema. Di cosa parlo? Dei buchi della copertura del Wi-Fi in casa o in ufficio, a cui puoi porre rimedio con una spesa abbastanza contenuta. La soluzione si chiama ripetitore Wi-Fi, e oggi te ne segnalo uno dei migliori in circolazione.

Si tratta del ripetitore Fritz! 2400, oggi in promo su Amazon a 84,99 euro. È un prodotto che ti assicura prestazioni al top sempre, anche nelle situazioni più complicate. Inoltre, è indicato come in “disponibilità immediata” e questo significa che lo riceverai a casa nel giro di uno o due giorni. La spedizione è ovviamente gratuita per chi è abbonato a Prime.

Cosa devi sapere sul ripetitore Wi-Fi FRITZ! 2400

Il FRITZ!Repeater 2400 International di AVM è un ripetitore/estensore di segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), con supporto alle Reti Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, e interfaccia in italiano.

Costa un po’ di più rispetto ad altri prodotti nominalmente simili, ma qui si investe su un brand che è una garanzia. Significa niente blocchi o rallentamenti anomali, riavvi forzati e seccature varie. Significa che il dispositivo funzionerà a lungo, senza intoppi e con prestazioni sempre omogenee.

Il FRITZ!Repeater 2400 trasmette su due frequenze radio (2,4 GHz e 5 GHz) che vengono utilizzate in parallelo. Attraverso la selezione automatica della banda, il ripetitore seleziona sempre il percorso più efficiente verso il router e gli apparecchi wireless collegati, in modo che tutte le connessioni nella rete locale raggiungano elevate velocità di trasmissione dati. Inoltre, con l’aiuto della FRITZ!App WLAN, è possibile determinare la posizione ottimale per la sua collocazione. Quindi è anche semplicissimo da configurare, per i meno esperti.

Queste le feature principali:

Wi-Fi AC+N fino a 1.733 MBit/s (5 GHz 4 x 4) e fino a 600 MBit/s (2,4 GHz 4 x 4) + 1 porta LAN

Compatibile con tutti gli operatori, inclusi quelli con fibra

Compatibile con tutti i router wireless 802.11ac/n/g/b/a

Consumi contenuti

