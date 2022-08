Ripetitore NETGEAR WiFi Mesh AC1750 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Elimina i punti morti dove la rete wireless di casa non arriva con la semplice pressione di un pulsante utilizzando l’extender Netgear EX6250 AC1750 Dual-Band. Progettato per un’integrazione rapida e semplice nei sistemi Wi-Fi esistenti che utilizzano quasi tutti i router compatibili con 802.11ac, questo extender Wi-Fi mesh può trasferire fino a 1750 Mb/s sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz per uno streaming video fluido e affidabile, online esperienze di gioco e di navigazione web. Acquistalo ora su Amazon a soli 49,80€ invece di 79,90€.

Per iniziare ad usarlo, devi semplicemente collegare l’extender a una presa a muro vicino al punto in cui il segnale Wi-Fi è più debole e utilizzare l’app mobile Nighthawk che guiderà l’utente attraverso il processo di configurazione.

La conversione della tua rete wireless tradizionale in un sistema Wi-Fi mesh consente a tutti i dispositivi di connettersi a un unica ID di rete (SSID), che funziona con la tecnologia Smart Roaming per fornire un’esperienza senza interruzioni mentre ti muovi da una stanza all’altra. L’EX6250 può anche essere configurato come punto di accesso collegando la sua porta Gigabit Ethernet a dispositivi cablati come computer, smart TV e console di gioco. Puoi anche utilizzare il pulsante WPS sicuro per associare EX6250 a un router compatibile.

Inoltre la tecnologia FastLane ti consente di combinare le bande Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz in un’unica connessione ad alta velocità, ideale per lo streaming video HD e i giochi. Non lasciarti scappare lo sconto del 38% e acquistalo su Amazon. Ricordati infine che se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.