Ripetitore Mesh: copertura WiFi perfetta con soli 24€

Se la copertura di casa, dell’ufficio o del negozio non è adeguata e presenta dei buchi neri, ecco come risolvere il 1 minuto e una spesa incredibilmente contenuta. Grazie a questo Ripetitore Mesh estendi il WiFi con soli 24€ incluse spedizioni.

Con l’ME30 di Mercusys puoi rafforzare il segnale del router e estendere la copertura del WiFi per coprire i punti morti con velocità elevatissime fino a 300Mbps in 2,4GHz e fino a 867Mbps su 5GHz. Una velocità più che adeguata per giocare, navigare e scaricare contenuti 4K da Netflix o Amazon Prime Video.

La connessione può avvenire tramite rete Ethernet (che fornisce i risultati migliori) oppure senza fili direttamente dal WiFi del router; al compatibilità è pressoché totale, e in ogni caso sei sempre protetto dall’eccellente supporto clienti Amazon: insomma, se non funziona come ti aspettavi, chiami il corriere gratuito e dopo 15 minuti riavrai indietro i soldi spesi.

In ogni caso, probabilmente non sarà necessario perché si tratta di un ottimo prodotto con buone recensioni. Ed è pure facilissimo da configurare e usare: include pure il comodo tasto WPS per connetterlo in un istante. E con la tecnologia Adaptive Path Selection, sarà il dispositivo stesso a scegliere i canali più liberi per trasmettere i dati sempre alla migliore velocità possibile.

E poi, per questo prezzo, è davvero regalato. Puoi acquistare il ripetitore Tp-Link Mercusys Me30 Mesh Wi-Fi a 24€ su Amazon con consegna rapida e dire così addio ai buchi nel WiFi.