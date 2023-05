Rinnova la tua postazione di lavoro: oggi il SET tastiera e mouse a SOLI 17 EURO

È tempo di rinnovare la tua postazione di lavoro con questa accoppiata vincente che ti svolterà la vita! Parliamo dell’elegante set di tastiera e mouse HP, oggi disponibile su Amazon a soli 17,99€ grazie ad un fantastico sconto del 28%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrai ricevere il set domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? L’offertona è a tempo limitato!

Set di tastiera e mouse HP: massima funzionalità e comfort per la tua postazione di lavoro

Questo set di tastiera e mouse HP non è solo un grande affare in termini di prezzo, ma anche un vero colpo al cuore per gli amanti della tecnologia.

La tastiera offre un design elegante e ultrasottile, perfetto per ogni scrivania. Con i suoi tasti dal tocco morbido e risposta veloce, la tua digitazione sarà più confortevole e produttiva che mai.

Il mouse, dal design ergonomico, è studiato per garantire il massimo comfort durante l’uso. La sua precisione e velocità ti permetteranno di navigare sul web e utilizzare le tue con estrema facilità. In più il suo design ambidestro lo rende comodo sia per gli utenti destri che mancini, mentre i suoi pulsanti programmabili permettono di personalizzare la tua esperienza di navigazione

Entrambi gli accessori sono compatibili con tutti i dispositivi Windows, rendendoli versatili e pronti all’uso. Costruiti con materiali di alta qualità, entrambi gli accessori garantivano durabilità e prestazioni ottimali, rendendoli l’upgrade perfetto per il tuo spazio di lavoro.

