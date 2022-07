Mancano poche ore all’inizio del Prime Day di quest’anno ma su Amazon già impazzano le offerte. Per chiunque voglia rendere la sua casa più smart – e più sicura, perché no – c’è uno sconto di oltre 100 euro sul bundle che include il Ring Video Doorbell, l’alimentatore plug-in e l’Echo Show 5 di seconda generazione.

Il prezzo di listino del set targato Amazon è 154,98 euro, ma oggi puoi acquistarlo a 49,99 euro. Con un risparmio di 104,99 euro c’è poco da pensarci su (anche perché le scorte potrebbero esaurirsi in poche ore).

Il Ring Video Doorbell è un videocitofono con alimentazione cablata e che trasmette video a 1080p con comunicazione bidirezionale. Il dispositivo, esteticamente gradevole alla vista, è in grado di rilevare il movimento e integra impostazioni per la privacy personalizzabili. Il suo funzionamento è molto semplice: se qualcuno suona alla porta oppure è così vicino da far attivare i sensori di movimento, riceverai sul tuo smartphone (oppure su un altro dispositivo Alexa in tuo possesso) una notifica.

Con l’alimentatore plug-in incluso nel bundle, non dovrai temere un’installazione complicata (non è necessario un tecnico per portare a termine il lavoro) e l’esaurirsi delle batterie. Il cavo è lungo 6 metri, con protezione da cortocircuito integrata, e clip fermacavo.

Infine, c’è l’Echo Show 5. Il dispositivo smart è munito di uno schermo e ti permette di svolgere un gran numero di attività. Puoi impostare sveglie e timer, puoi controllare il tuo calendario, ascoltare le ultime notizie, fare una videochiamata (grazie alla videocamera incorporata), gestire gli accessori smart installati in casa, ascoltare un po’ di musica e guardare film e serie TV tramite le principali piattaforme di streaming.