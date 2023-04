Ring Intercom, rendi smart il vecchio citofono (sconto 62%)

Ring Intercom di Amazon è un dispositivo intelligente che ti permette di trasformare il tuo citofono tradizionale in un citofono smart. Ecco quali sono i vantaggi di avere un citofono smart a casa tua e, a proposito, solo per poche ore soltanto è scontatissimo del 69%.

Cos’è Ring Intercom?

Ring Intercom è una scatoletta bianca che si collega al tuo citofono esistente tramite dei cavi inclusi nella confezione. È compatibile con la maggior parte dei citofoni e videocitofoni installati nelle case italiane, ma prima di acquistarlo puoi verificare la compatibilità prima dell’acquisto; in alternativa, puoi contattare direttamente l’assistenza clienti.

Ring Intercom si connette al tuo smartphone o tablet tramite l’app di Ring che ti permette di controllare e gestire il tuo citofono smart da remoto. Il dispositivo funziona con una batteria ricaricabile che dura fino a 12 mesi, e che puoi ricaricare facilmente con un cavo micro-USB.

Come funziona Ring Intercom?

Ring Intercom ti permette di fare diverse cose con il tuo citofono:

Rispondere al citofono e aprire il portone da ovunque ti trovi, usando il tuo smartphone o tablet. Puoi anche usare un dispositivo Echo compatibile per rispondere al citofono con la tua voce, grazie all’integrazione con Alexa.

e aprire il portone da ovunque ti trovi, usando il tuo smartphone o tablet. Puoi anche usare un dispositivo Echo compatibile per rispondere al citofono con la tua voce, grazie all’integrazione con Alexa. Ricevere notifiche sul tuo smartphone o tablet quando qualcuno suona al citofono, anche se non sei in casa. Puoi anche impostare delle regole per silenziare le notifiche in determinati orari o giorni.

sul tuo smartphone o tablet quando qualcuno suona al citofono, anche se non sei in casa. Puoi anche impostare delle regole per silenziare le notifiche in determinati orari o giorni. Registrare le chiamate del citofono e rivederle in seguito, se sottoscrivi un piano Ring Protect (opzionale). Puoi anche condividere le registrazioni con i tuoi familiari o amici tramite l’app di Ring.

del citofono e rivederle in seguito, se sottoscrivi un piano Ring Protect (opzionale). Puoi anche condividere le registrazioni con i tuoi familiari o amici tramite l’app di Ring. Gestire gli accessi di casa in modo intelligente, grazie alla funzione Amazon Deliveries. Questa feature ti permette di autorizzare i fattorini Amazon a lasciare i tuoi pacchi nell’androne del portone, senza suonare al citofono. Il portone si aprirà solo nella fascia oraria prevista per la consegna, e solo per i pacchi indirizzati a te.

Quali sono i vantaggi di avere un citofono smart?

Avere un citofono smart come Ring Intercom ti offre diversi vantaggi, tra cui comfort, sicurezza e comodità. Innanzitutto, puoi rispondere al citofono e aprire il portone senza doverti alzare dal divano o interrompere quello che stai facendo. Puoi anche rispondere al citofono quando sei fuori casa, per parlare con i tuoi ospiti o i tuoi vicini comodamente in piscina dall’altra parte del mondo.

Maggiore sicurezza perché puoi verificare chi sta suonando al citofono prima di aprire il portone, e registrare le chiamate per avere una prova in caso di problemi. E puoi anche evitare che i tuoi pacchi vengano rubati o danneggiati lasciandoli nell’androne del portone, limitatamente alle consegne Amazon.

Infine, hai maggiore controllo perché puoi personalizzare le impostazioni del tuo citofono smart tramite l’app di Ring, e gestire gli accessi alla tua casa in modo intelligente. E se lo desideri, puoi anche condividere il controllo del tuo citofono smart con i tuoi familiari o amici, creando degli account secondari.

Come si installa Ring Intercom?

Ring Intercom è facile da installare e da usare. Ti basta seguire questi passaggi:

Verifica la compatibilità del tuo citofono sul sito ufficiale di Ring.

del tuo citofono sul sito ufficiale di Ring. Scarica l’app di Ring sul tuo smartphone o tablet e crea un account gratuito.

sul tuo smartphone o tablet e crea un account gratuito. Segui le istruzioni dell’app per collegare Ring Intercom al tuo citofono tramite i cavi inclusi nella confezione. Se hai bisogno di aiuto, puoi contattare il servizio clienti.

Acquista Ring Intercom in Sconto

Solo per poche ore, Ring Intercom è scontatissimo del 62%: lo paghi solo 49€ invece di 129€ .

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.