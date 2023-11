Ring Intercom + Echo Pop REGALATI a 47€ in sconto Black Friday del 73%

Oggi, nell’ultima giornata del Black Friday, Amazon propone un’offerta straordinaria che non puoi perderti: il bundle Ring Intercom insieme all’Echo Dot Pop Bianco ghiaccio a soli 47,99€, con un incredibile sconto del 73%. Una riduzione di oltre 100€ per rendere la tua casa più intelligente e connessa!

Ring Intercom di Amazon + Echo Pop a soli 47,99€, in sconto del 73% su Amazon

Ring Intercom è un dispositivo rivoluzionario che trasforma il tuo vecchio citofono in un sistema smart, compatibile con Alexa. Questa tecnologia all’avanguardia ti consente di controllare l’accesso alla tua abitazione da remoto, comunicando in modo bidirezionale con chi si trova alla tua porta. Verifica la compatibilità del tuo citofono con Ring Intercom e inizia a vivere un’esperienza di comodità e sicurezza senza precedenti.

Incluso nel pacchetto, trovi l’Echo Dot Pop Bianco ghiaccio, un dispositivo che porta con sé tutti i vantaggi dell’assistente vocale Alexa. Con Echo Dot, puoi riprodurre musica, impostare allarmi, ricevere informazioni sul meteo e molto altro, il tutto con semplici comandi vocali. Inoltre, Echo Dot si integra perfettamente con Ring Intercom, permettendoti di gestire il tuo ingresso con la massima semplicità.

Apertura a Distanza : Con Ring Intercom puoi aprire il tuo cancello o la porta di casa da qualsiasi luogo, garantendo accesso agli ospiti o ai corrieri quando non sei presente.

: Con Ring Intercom puoi aprire il tuo cancello o la porta di casa da qualsiasi luogo, garantendo accesso agli ospiti o ai corrieri quando non sei presente. Audio Bidirezionale : Comunica chiaramente con chi è fuori dalla tua porta grazie all’audio bidirezionale di alta qualità.

: Comunica chiaramente con chi è fuori dalla tua porta grazie all’audio bidirezionale di alta qualità. Controllo Vocale con Alexa : Utilizza Echo Dot per controllare i tuoi dispositivi Amazon con la voce, unendo comodità e innovazione.

: Utilizza Echo Dot per controllare i tuoi dispositivi Amazon con la voce, unendo comodità e innovazione. Facilità di Installazione: Ring Intercom è progettato per essere facile da installare, senza la necessità di modifiche invasive al tuo sistema di citofono esistente.

L’offerta su questo bundle è un’opportunità unica per rendere la tua casa smart a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Visita la pagina del prodotto su Amazon e approfitta di questa offerta irripetibile. Ricorda, è valida solo per oggi, nell’ambito delle promozioni del Black Friday. Trasforma il tuo ingresso in un accesso smart con un click!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.