Ring Intercom con Echo Dot 5: SCONTO DEL 73% sul bundle dei tuoi sogni

Se stai cercando un modo per aumentare la sicurezza e il controllo della tua casa, non puoi perdere l’offerta speciale su Amazon per il bundle Ring Intercom di Amazon + Echo Dot (5ª generazione). Acquista entrambi i dispositivi ora a soli 51,99€ con uno sconto del 73%!

La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Goditi una protezione avanzata e un controllo vocale intelligente a un prezzo conveniente, corri su Amazon e fai subito il tuo ordine!

Bundle Ring Intercom di Amazon con Echo Dot: tutte le funzionalità

Il Ring Intercom di Amazon è un dispositivo all’avanguardia che ti permette di monitorare l’accesso alla tua casa e comunicare con i visitatori in modo sicuro ed efficiente. Con la sua videocamera HD e la comunicazione bidirezionale, potrai vedere chi si avvicina alla tua porta e parlare con loro ovunque ti trovi.

L’Echo Dot (5ª generazione) è un altoparlante intelligente dotato dell’assistente vocale Alexa. Potrai controllare il tuo intercomunicante Ring, nonché gli altri dispositivi smart nella tua casa, semplicemente usando la tua voce. Chiedi ad Alexa di visualizzare il feed video dal tuo Ring Intercom, controllare luci, termostati e tanto altro.

Ecco le specifiche tecniche più importanti di entrambi i dispositivi:

Ring Intercom di Amazon:

Videocamera HD : Visualizza in tempo reale chi si trova di fronte alla tua porta con risoluzione HD.

: Visualizza in tempo reale chi si trova di fronte alla tua porta con risoluzione HD. Comunicazione bidirezionale : Parla con i visitatori tramite audio bidirezionale per un’interazione sicura ed efficiente.

: Parla con i visitatori tramite audio bidirezionale per un’interazione sicura ed efficiente. Rilevazione di movimento : Ricevi avvisi istantanei sul tuo smartphone quando il sensore di movimento viene attivato.

: Ricevi avvisi istantanei sul tuo smartphone quando il sensore di movimento viene attivato. Notifiche push sul tuo smartphone : Ricevi notifiche istantanee quando qualcuno si avvicina alla tua porta.

: Ricevi notifiche istantanee quando qualcuno si avvicina alla tua porta. Facile installazione: Installazione semplice e rapida, senza competenze tecniche particolari.

Echo Dot (5ª generazione):

Controllo vocale : Controlla il tuo intercomunicante Ring e gli altri dispositivi smart nella tua casa usando la tua voce.

: Controlla il tuo intercomunicante Ring e gli altri dispositivi smart nella tua casa usando la tua voce. Assistente vocale Alexa : Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere alle domande, leggere notizie, fornire informazioni sul meteo e molto altro.

: Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere alle domande, leggere notizie, fornire informazioni sul meteo e molto altro. Suono di alta qualità : Goditi un audio nitido e potente grazie al driver da 1,6 pollici.

: Goditi un audio nitido e potente grazie al driver da 1,6 pollici. Compatibilità con dispositivi smart: Collega e controlla gli altri dispositivi smart nella tua casa, come luci, termostati e telecamere di sicurezza.

Ad oggi il bundle Ring Intercom di Amazon + Echo Dot (5ª generazione) è disponibile su Amazon a soli 51,99€ con uno sconto del 73%. Non rimandare la tua sicurezza e il tuo comfort, approfitta di questa offerta limitata e prendi il controllo della tua casa con un solo acquisto!