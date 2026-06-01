Ricordi il vecchio floppy disk? Se lo hai a casa, oggi lo puoi riutilizzare: i 5 segreti imperdibili

Per chi ha usato un computer tra gli anni ’80 e ’90 erano praticamente ovunque. I floppy disk rappresentavano il modo più comune per salvare documenti, videogiochi, immagini e file di lavoro. Oggi sembrano reperti di un’altra epoca tecnologica, superati da cloud, SSD e chiavette USB. Eppure in molte case continuano a riempire cassetti, scatole e vecchi mobili da ufficio.

Buttarli via, però, potrebbe essere un errore. Negli ultimi anni i floppy disk sono diventati oggetti molto apprezzati dagli amanti del vintage e del riciclo creativo. La loro forma iconica li rende perfetti per essere trasformati in accessori, decorazioni e piccoli oggetti utili.

Dai portapenne agli orologi: come riutilizzare i floppy disk

Uno degli utilizzi più semplici riguarda il classico portapenne da scrivania. Bastano alcuni floppy disk assemblati insieme per creare un contenitore rigido dal look retrò, perfetto accanto a computer moderni e setup minimalisti.

Molto diffusi anche i piccoli vasetti decorativi. Con qualche modifica e una protezione interna impermeabile, i vecchi dischetti possono diventare contenitori originali per piante grasse o erbe aromatiche da tenere in cucina o in ufficio.

C’è poi chi li utilizza per creare accessori artigianali. Collane, bracciali e pendenti realizzati con floppy disk tagliati o decorati sono diventati abbastanza popolari nei mercatini vintage e tra gli appassionati di tecnologia anni ’90.

Un’altra idea curiosa riguarda gli orologi da parete. Alcuni assemblano più floppy disk attorno a un meccanismo centrale, trasformandoli in oggetti d’arredo dal forte richiamo nostalgico.

Esiste anche un lato artistico. Diversi creativi utilizzano i floppy disk come vere e proprie tele, dipingendoli oppure incidendoli per realizzare quadri e installazioni moderne.

Perché i floppy disk continuano ad affascinare

Il loro successo nel riciclo creativo dipende molto dall’impatto estetico. Il floppy disk è diventato uno dei simboli più riconoscibili della prima era informatica.

Anche chi non li ha mai usati spesso li associa immediatamente ai vecchi computer e ai primi programmi installati in casa.

In più hanno dimensioni pratiche, una struttura resistente e un design che oggi viene percepito quasi come oggetto da collezione.

Naturalmente non tutti vogliono conservarli. In quel caso è importante sapere che questi supporti non vanno abbandonati casualmente. In molti comuni vengono smaltiti come rifiuto indifferenziato, ma le regole possono cambiare da zona a zona.

Prima di disfarsene conviene quindi controllare le indicazioni locali sulla raccolta dei materiali elettronici.

Nel frattempo, però, sempre più persone stanno facendo il percorso opposto: recuperare quei vecchi dischetti dimenticati in soffitta e trasformarli in qualcosa di completamente diverso.

Perché alla fine il floppy disk non è soltanto un vecchio supporto informatico. È uno degli oggetti che meglio raccontano l’inizio dell’era digitale domestica.