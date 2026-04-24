Riconosce i volti della tua famiglia e ti avvisa: come funziona il citofono intelligente per la sicurezza di casa

La notifica arriva come sempre, ma questa volta non è la solita frase generica: non più “c’è qualcuno alla porta”, bensì un nome preciso.

È questa la svolta introdotta da Ring con la nuova funzione “Familiar Faces”, che porta il riconoscimento facciale direttamente dentro l’esperienza quotidiana della casa connessa.

Secondo quanto riportato, il sistema è ora in grado di distinguere tra persone già viste e semplici visitatori, trasformando completamente il valore delle notifiche.

La novità si basa su una funzione opzionale chiamata Familiar Faces, già in fase di distribuzione anche in Italia. Il principio è semplice: il videocitofono analizza il volto di chi si avvicina e, se lo ha già “imparato”, lo associa a un nome salvato dall’utente.

Questo significa che si può passare da un avviso generico a notifiche come “Marco è alla porta” o “Corriere arrivato”, senza nemmeno aprire l’app.

L’utente costruisce una sorta di rubrica visiva: fino a 50 volti possono essere memorizzati e riconosciuti nel tempo.

E non si tratta solo di famiglia. Nella lista possono finire vicini, baby sitter, dog sitter o chiunque passi spesso davanti all’ingresso.

Perché cambia davvero l’esperienza quotidiana

Il punto non è solo tecnologico. È pratico.

La porta di casa è uno dei luoghi con più movimento durante la giornata, ma fino a oggi le notifiche erano tutte uguali. Ora, invece, diventano contestuali.

Sapere subito chi è arrivato evita controlli inutili, riduce il numero di notifiche fastidiose e permette di reagire più velocemente. Ad esempio, si può ignorare l’avviso quando rientra un familiare, ma prestare attenzione se compare un volto sconosciuto. È un cambiamento sottile ma concreto: meno rumore, più informazioni utili.

Il riconoscimento non è perfetto e dipende da diversi fattori. Funziona meglio quando la persona si avvicina frontalmente, con buona luce e senza elementi che coprono il volto. Inoltre, la distanza ideale è tra i 2 e i 4 metri a seconda della qualità della videocamera.

In pratica, cappelli, occhiali da sole o movimenti troppo rapidi possono ridurre la precisione. È una tecnologia che funziona bene in condizioni controllate, ma può avere limiti nella vita reale.

Privacy: il punto più delicato

Quando si parla di riconoscimento facciale, il tema non può essere ignorato. Ring ha scelto di mantenere la funzione disattivata di default: l’utente deve attivarla volontariamente e gestire direttamente i volti salvati. Inoltre, viene richiesto di informare le persone che i loro dati facciali possono essere utilizzati.

I dati vengono archiviati in modo crittografato e restano legati all’account personale, ma resta comunque una tecnologia che richiede attenzione e consapevolezza.

Una direzione chiara per la casa smart

Questa novità segna un passo ulteriore nell’evoluzione della videosorveglianza domestica. Non si tratta più solo di vedere cosa succede, ma di capire subito cosa sta succedendo.

La differenza è tutta qui: passare da un sistema che registra a uno che interpreta.

E quando la tecnologia arriva a questo livello, cambia anche il modo in cui viene usata ogni giorno. Non è più solo sicurezza. Diventa una forma di organizzazione domestica, quasi invisibile, ma sempre presente.