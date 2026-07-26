Richiamate per incendio: queste auto sono pericolose, scatta il ritiro immediato per 10mila modelli

La casa ha avviato nel luglio 2026 un richiamo mondiale per il SUV elettrico prodotto tra il 22 gennaio 2025 e il 29 gennaio 2026, dopo la segnalazione di un possibile difetto al sistema di raffreddamento. In alcune condizioni di freddo, il problema può portare a surriscaldamento e rischio incendio.

Secondo il portale tedesco Autohaus, che cita i dati del Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), i veicoli interessati sono 9.806 nel mondo, di cui 1.830 in Germania. MG punta a risolvere il guasto con un aggiornamento software, ma il passaggio in officina resta necessario.

Il richiamo MG S5 EV riguarda quasi 10.000 vetture elettriche a livello globale. Tra queste ci sono anche 1.830 veicoli in Germania, indicati dall’autorità federale dei trasporti come potenzialmente esposti al difetto. La campagna, seguita dal KBA, porta la referenza 16617R e interessa le auto prodotte in poco più di un anno, dal 22 gennaio 2025 al 29 gennaio 2026.

Dalle informazioni disponibili, il problema non riguarda la batteria di trazione né il motore elettrico. Il punto critico è un componente molto più comune: il ventilatore del radiatore. Proprio per questo il caso viene seguito con attenzione. Anche un guasto a un elemento di supporto, infatti, può creare conseguenze serie, soprattutto quando l’auto viene usata con temperature rigide. Nella comunicazione ripresa dai media tedeschi, il KBA segnala anche episodi con danni materiali e/o lesioni personali, senza però rendere pubblici altri dettagli sui singoli casi.

Difetto al radiatore: il rischio nasce con freddo e riscaldamento acceso

Il difetto, stando alle prime indicazioni tecniche, si presenta quando il ventilatore del radiatore si blocca dopo essersi congelato per le basse temperature. Se in quel momento il conducente accende il riscaldamento dell’abitacolo, la resistenza preliminare del sistema di controllo del ventilatore può andare in surriscaldamento. Da qui il rischio più grave: un possibile principio di incendio.

Controllo in officina su un SUV elettrico con diagnosi al computer, in linea con un richiamo per aggiornamento software e sicurezza.

La sequenza è precisa. Freddo intenso, ventilatore bloccato, riscaldamento acceso. È in questa combinazione che il difetto può manifestarsi come indicato nel richiamo. Per un costruttore, però, basta questo scenario per far scattare la procedura di sicurezza: il componente lavora in una zona dell’auto dove temperature e carichi elettrici devono restare sempre sotto controllo.

Al momento la casa non ha diffuso un calendario dettagliato per Paese, né una stima pubblica sui tempi complessivi della campagna. Il richiamo riguarda la MG S5 EV, il nuovo SUV compatto elettrico che ha preso il posto della ZS EV e nasce sulla piattaforma Modular Scalable Platform del gruppo cinese SAIC, proprietario del marchio MG.

Software IMCU e codice RE005: cosa succede in officina

La soluzione prevista da MG è un aggiornamento del software IMCU, il sistema collegato alle centraline e ai moduli interni di controllo. L’intervento serve a evitare che, nelle condizioni descritte, il blocco del ventilatore e l’uso del riscaldamento portino la resistenza a temperature anomale. Per ora, quindi, non è indicata una sostituzione estesa di componenti meccanici, ma una correzione software.

Il richiamo del costruttore è registrato con il codice RE005. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulla durata dell’intervento. Trattandosi però di un aggiornamento software, è verosimile che la sosta in officina sia breve, salvo controlli aggiuntivi sul singolo veicolo. “I proprietari possono rivolgersi a MG o a un’officina autorizzata”, viene indicato nelle informazioni diffuse in Germania. Per il mercato tedesco è disponibile anche il numero 0800 5777222.

La MG S5 EV è venduta con trazione posteriore e batterie da 49 kWh o 64 kWh. Secondo i dati comunicati dal costruttore, l’autonomia va da 335 a 480 chilometri, a seconda della versione. La ricarica rapida in corrente continua può arrivare fino a 139 kW, con passaggio dal 10 all’80% in circa 28 minuti. Sono dati commerciali, separati dal richiamo, ma aiutano a capire il peso di un modello su cui MG punta nel mercato dei SUV elettrici compatti.

Proprietari in Germania: controllare subito il numero di telaio

I proprietari tedeschi di una MG S5 EV immatricolata nel periodo interessato devono contattare una concessionaria MG o un’officina autorizzata per verificare se il numero di telaio rientra nella campagna. Il controllo può essere fatto attraverso la rete ufficiale del marchio o seguendo le comunicazioni inviate dalle autorità e dal costruttore. In Germania, il richiamo è seguito dal Kraftfahrt-Bundesamt, che coordina le procedure di sicurezza sui veicoli in circolazione.

In attesa dell’intervento, chi possiede una vettura coinvolta farebbe bene a non rimandare la verifica, soprattutto se usa l’auto in zone dove le temperature scendono molto. Nelle informazioni disponibili non ci sono istruzioni pubbliche che impongano il fermo immediato del veicolo. Il riferimento al rischio incendio, però, rende consigliabile muoversi rapidamente: una telefonata, il numero di telaio a portata di mano e l’appuntamento in officina.

Per gli automobilisti fuori dalla Germania, l’indicazione resta la stessa: rivolgersi alla rete ufficiale MG del proprio Paese e chiedere un controllo sul richiamo RE005. La campagna è mondiale e i numeri indicati, 9.806 veicoli complessivi, mostrano che il caso non riguarda un solo mercato. Come spesso accade nei richiami auto, conta la rapidità: sapere se la propria vettura è coinvolta e fissare l’intervento.