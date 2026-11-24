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Da quando Apple HomeView è arrivato sul mercato il 13 novembre 2026, molti utenti si sono subito chiesti come portare le proprie ricette preferite sullo schermo smart home senza rinunciare alle app che usano ogni giorno. La risposta più interessante riguarda proprio le ricette HomeView Apple gestite tramite Mela, l’apprezzata app di Silvio Rizzi per raccogliere e organizzare ricette su iPhone, iPad e Mac.

Cos’è HomeView e perché cambia la cucina

HomeView è il nuovo dispositivo smart home di Apple con un display Liquid Retina da 7 pollici. Non è solo un hub per la domotica: porta Safari direttamente in cucina, con una modalità specifica per le ricette.

Secondo quanto documentato da WebKit, Safari su HomeView riconosce automaticamente le pagine web che contengono ricette. Quando individua ingredienti e passaggi strutturati, li estrae e li presenta in modo ottimizzato per la lettura in cucina, con istruzioni passo dopo passo. HomeView supporta anche timer vocali multipli, utili quando si gestiscono più preparazioni contemporaneamente.

Il punto di forza è la semplicità: non serve un’app dedicata installata su HomeView, basta che la ricetta sia una pagina web apribile in Safari.

Come funziona Mela con le ricette su HomeView via Safari

Mela è un gestore di ricette per iOS e macOS che sincronizza tutto via iCloud. Ha vinto i MacStories Selects 2021 per il miglior design ed è stato runner-up come migliore app nuova: un riconoscimento che racconta bene la cura riposta nell’interfaccia.

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Il nodo tecnico è uno solo: HomeView può visualizzare ricette solo se sono pagine web aperte in Safari. Mela è un’app nativa, non un sito web, quindi le ricette salvate nella tua libreria personale non appaiono direttamente su HomeView come faresti da iPhone.

Come riportato da Six Colors, il flusso di lavoro pratico richiede un passaggio intermedio. Le ricette devono essere accessibili come URL web, così Safari su HomeView può aprirle e attivare la modalità ricetta. Chi vuole sfruttare al massimo questa integrazione deve quindi trovare il modo di rendere le proprie ricette Mela raggiungibili via browser.

Le strade percorribili

Usare le ricette originali dal web: Mela importa ricette da siti, YouTube, TikTok e Instagram (funzione disponibile da gennaio 2025). Se hai salvato una ricetta da un sito, puoi aprire quell’URL originale direttamente in Safari su HomeView.

Mela importa ricette da siti, YouTube, TikTok e Instagram (funzione disponibile da gennaio 2025). Se hai salvato una ricetta da un sito, puoi aprire quell’URL originale direttamente in Safari su HomeView. App di terze parti ottimizzate: sviluppatori come Aaron Gold , autore dell’app Saucepan, hanno già lavorato all’integrazione nativa con HomeView. Se Mela non si adatta al tuo flusso, vale la pena valutare app che espongono le ricette come pagine web.

sviluppatori come , autore dell’app Saucepan, hanno già lavorato all’integrazione nativa con HomeView. Se Mela non si adatta al tuo flusso, vale la pena valutare app che espongono le ricette come pagine web. Soluzioni personalizzate: Stephen Robles ha costruito una propria app per la gestione delle ricette appositamente pensata per l’integrazione con HomeView, dimostrando che l’ecosistema è già fertile per chi vuole andare oltre le soluzioni standard.

Usabilità reale in cucina: cosa funziona davvero

Il display da 7 pollici di HomeView è pensato per essere posizionato sul bancone. La modalità ricetta di Safari su HomeView estrae ingredienti e passaggi dalla pagina, presentandoli in modo leggibile anche a distanza, con le mani impegnate o sporche di farina.

I timer vocali multipli sono il complemento naturale: puoi impostare il tempo per la pasta e contemporaneamente tenere d’occhio quello per il sugo, tutto senza toccare lo schermo.

La limitazione attuale di Mela — non esporre le ricette come pagine web native — non è un difetto dell’app, ma una conseguenza dell’architettura di HomeView. È ragionevole aspettarsi che Silvio Rizzi valuti soluzioni future, visto l’interesse della community.

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Come iniziare subito con le ricette HomeView e Mela

Se vuoi portare le tue ricette HomeView Apple su schermo già oggi, segui questi passaggi:

Apri Mela su iPhone o iPad e individua la ricetta che ti interessa.

su iPhone o iPad e individua la ricetta che ti interessa. Controlla se la ricetta ha un’ URL sorgente : se l’hai importata da un sito web, Mela la conserva. Copiala.

: se l’hai importata da un sito web, Mela la conserva. Copiala. Su HomeView, apri Safari e incolla l’URL nella barra degli indirizzi.

e incolla l’URL nella barra degli indirizzi. Attendi che Safari riconosca la struttura della ricetta e attivi la visualizzazione ottimizzata con ingredienti e passaggi separati.

Per le ricette create manualmente in Mela, valuta di pubblicarle su un blog personale o servizio web, così diventano accessibili via URL.

Per le ricette importate da YouTube, TikTok o Instagram tramite Mela, il percorso è analogo: recupera l’URL originale del video o del post e aprilo direttamente in Safari su HomeView.

Il futuro dell’integrazione tra app ricette e HomeView

HomeView è nato da appena poche settimane e l’ecosistema degli sviluppatori si sta muovendo velocemente. L’esempio di Aaron Gold con Saucepan e di Stephen Robles con la sua soluzione personalizzata dimostra che chi sviluppa app per la cucina ha capito l’opportunità.

Per Mela, un’integrazione più profonda potrebbe passare da una web view delle ricette personali, o da un’estensione Safari dedicata. Nulla di confermato, ma la direzione sembra logica considerando quanto HomeView stia ridefinendo il concetto di schermo in cucina.

Nel frattempo, il consiglio pratico è semplice: sfrutta le ricette che Mela ha già importato dal web, copia l’URL sorgente e aprilo in Safari su HomeView. Otterrai la visualizzazione ottimizzata senza aspettare aggiornamenti, e scoprirai quanto sia comodo avere istruzioni chiare e timer vocali a portata di voce mentre cucini.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.