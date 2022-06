Ricarica iPhone a costo zero con il powerbank fotovoltaico

Coi prezzi a cui è arrivata l’energia oggigiorno, qualunque sforzo per ridurre la bolletta è saggio e giusto. E anche se iPhone e iPad consumano poco, quel poco moltiplicato per tutti i giorni e per tanti anni fa contribuisce in modo significativo alle spese mensili. Eppure, per abbattere questa voce dalla bolletta basterebbe pochissimo: un powerbank fotovoltaico con cui ricaricare gratis e per sempre iPhone, iPad e accessori.

ADDTOP

Dotato di 4 Pannelli Solari di grandi dimensioni, l’AddTop è 3-5 volte più veloce rispetto agli altri caricabatterie solari più compatti. Include una batteria ad alta capacità da 25000 mAh ed è in grado di ricaricare smartphone da 2000mAh o più piccoli ​in meno di 1.5-2 ore. Impermeabile IPX7, non teme pioggia o schizzi d’acqua e può essere portato sull’aereo. Costa 44€ incluse spedizioni.

Powerbank Solare 26800mAh

Dotato di chip smart contro collegamento inverso, sovratensione e sovracorrente, questo powerbank fotovoltaico è incredibilmente compatto ed efficiente. Include una batteria dai 26.800 mAh capace di caricare il tuo smartphone circa 5 volte ed il tuo iPad circa 3 volte.

Inoltre ha due porta USB 2,1 A e 1A per ricaricare contemporaneamente due dispositivi. Costa solo 28€ su Amazon.

ELECAENTA 30W

Una volta aperto, questo powerbank fotovoltaico offre tantissima superficie coperta di pannelli. Non è una soluzione on-the-go per così dire, ma qualcosa che andrebbe posizionato sul prato o sui rami di un albero in pianta stabile. A fronte della minore compattezza, offre però prestazioni di tutto rispetto. Col 24% di efficienza di conversione energetica, include 3 porte di ricarica rapida USB di cui una PD18W.

Duraturo e impermeabile IPX5, pesa solo 850 g e costa 97€. È la soluzione ideale per i campeggiatori o per chi ha spazi all’aperto come un balcone.