Trasforma il telefono in un powerbank: come funziona la ricarica inversa

Il 3 giugno 2026, in Italia, molti utenti Android hanno riscoperto una funzione spesso ignorata ma utilissima: la ricarica inversa. In poche parole, il telefono può trasformarsi in un piccolo powerbank e passare energia a cuffie, smartwatch o persino a un altro smartphone, quando una presa non c’è e servono quei pochi punti di batteria per arrivare a fine giornata.

Che cos’è la ricarica inversa e perché può salvare la giornata

La ricarica inversa è una funzione presente su diversi smartphone Android: permette al telefono di fare da powerbank d’emergenza. Invece di prendere energia dal caricatore, lo smartphone la cede a un altro dispositivo, collegato con un cavo oppure appoggiato sul retro, se supporta la ricarica wireless.

Il nome cambia a seconda del marchio. Su alcuni modelli si chiama “Ricarica inversa”, su altri “Condivisione batteria”, “Reverse charging” o con formule simili. La sostanza però non cambia: si usa una parte della batteria del telefono per rimettere in funzione un accessorio o un secondo smartphone.

È una di quelle funzioni che sembrano secondarie, finché non servono davvero. Le cuffie Bluetooth scariche prima di una chiamata, lo smartwatch al 2% mentre si è fuori casa, il telefono di un amico spento proprio quando deve ricevere un codice via sms. Piccoli guai, ma al momento sbagliato pesano. “Mi è servita in aeroporto, con gli auricolari morti prima dell’imbarco”, raccontano spesso gli utenti nei forum dedicati ad Android. Non sostituisce un caricatore. Ma può evitare una seccatura.

Ricarica via cavo USB-C: cosa serve e dove attivarla

Il sistema più semplice è la ricarica inversa via cavo USB-C, disponibile su molti telefoni Android recenti con porta USB-C. Servono poche cose: lo smartphone con abbastanza batteria, il dispositivo da caricare e un cavo adatto. A volte basta un cavo USB-C a USB-C; in altri casi può servire un adattatore OTG, soprattutto se l’altro dispositivo ha un ingresso diverso.

Una volta collegati i due apparecchi, Android può mostrare una notifica o un menu legato alla connessione USB. Sui modelli compatibili, da lì si sceglie l’opzione per dare energia al dispositivo collegato. La scritta cambia: “carica dispositivo connesso”, “fornisci alimentazione” o messaggi molto simili. Non sempre è nello stesso punto, e non sempre è immediata da trovare.

Se la ricarica non parte subito, meglio dare un’occhiata alle Impostazioni. Le voci da cercare sono di solito USB, Batteria, Dispositivi collegati o Condivisione alimentazione. Alcuni produttori la infilano in menu poco chiari. Una piccola caccia al tesoro, sì, ma spesso bastano pochi tocchi.

Attenzione anche al verso della ricarica. Quando si collegano due smartphone, uno deve essere riconosciuto come fonte di energia e l’altro come dispositivo da caricare. Se accade il contrario, basta cambiare scelta dal popup USB oppure staccare e riattaccare il cavo. Succede più spesso di quanto si immagini.

Ricarica wireless inversa: modelli compatibili e passaggi da seguire

La ricarica wireless inversa è più comoda, ma non è presente su tutti i telefoni. Si trova soprattutto su smartphone Android di fascia medio-alta e alta, tra cui diversi Samsung Galaxy, alcuni Google Pixel compatibili, vari modelli Xiaomi, Honor, Huawei e altri dispositivi recenti. La compatibilità, però, va controllata sempre modello per modello nelle schede ufficiali del produttore.

Il funzionamento è lineare: si attiva la funzione e si appoggia il dispositivo da caricare sul retro dello smartphone. Di solito il percorso passa dalle Impostazioni, dentro Batteria o Funzioni avanzate. Le voci possono chiamarsi Wireless PowerShare, Condivisione batteria, Ricarica inversa wireless o in modo quasi identico.

Dopo l’attivazione, spesso lo schermo indica anche dove sistemare l’accessorio. Serve un po’ di precisione: le bobine di ricarica devono combaciare. Se le cuffie wireless o lo smartwatch non iniziano a caricarsi dopo qualche secondo, conviene spostarli leggermente sul retro del telefono. A volte basta un centimetro.

La velocità non è quella di un caricatore da muro. La ricarica wireless inversa serve per piccoli rabbocchi, non per portare un telefono dallo 0 al 100%. Con auricolari e smartwatch rende meglio, perché hanno batterie più piccole. Con un altro smartphone, invece, bisogna mettere in conto tempi più lunghi.

Quando usarla davvero e quali limiti tenere d’occhio

La ricarica inversa su Android ha senso quando serve energia per pochi minuti o per arrivare a fine giornata. Può tornare utile se un amico ha il telefono all’1% e deve ricevere una chiamata, se le cuffie si spengono prima di una riunione o se lo smartwatch deve restare acceso per notifiche e spostamenti. È un aiuto rapido, non una soluzione stabile.

Il limite principale è chiaro: la batteria che si consuma è quella del telefono che sta cedendo energia. Se lo smartphone è sotto il 30%, meglio pensarci bene, soprattutto se bisogna restare fuori casa per molte ore. Alcuni modelli interrompono da soli la condivisione quando la batteria scende sotto una certa soglia, proprio per evitare che il dispositivo principale resti a secco.

Conta anche la temperatura. Durante la condivisione batteria, soprattutto in modalità wireless, il telefono può scaldarsi più del solito. In estate, in auto o sotto il sole, meglio evitare sessioni troppo lunghe. Anche le cover molto spesse possono creare problemi: ostacolano il contatto tra i dispositivi e rendono la ricarica meno efficace.

Non tutti gli smartphone Android supportano entrambe le modalità. La ricarica inversa via USB-C è più comune, mentre quella wireless dipende dall’hardware del singolo modello. Se nelle impostazioni non compare nessuna voce dedicata, è possibile che la funzione non sia prevista. Vale comunque la pena controllare: a volte è lì, nascosta in un menu che non si apre mai. E quando serve, può davvero togliere dai guai.